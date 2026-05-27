Se juegan las instancias locales de los Juegos Evita

Se disputan las instancias locales de los Juegos Evita 2026 en la rama vóley en el Gimnasio Municipal Nº1, definiendo los clasificados a la instancia zonal en masculino y femenino, en categoría Sub-14. La instancia zonal se disputará en junio.

Con la organización de la Dirección General de Deportes y el Ente Comodoro Deportes, se lleva a cabo en el Municipal Nº1 la instancia local de la disciplina vóley en los Juegos Evita 2026.

La semana anterior se disputó la disciplina de fútbol de salón, con cinco equipos en femenino y dos en masculino, resultando campeones JM Futsal y Alma Gaucha, respectivamente, clasificando así estos equipos a la instancia zonal que se realizará a mediados de junio con sede a confirmar (sería Comodoro o Sarmiento).

En la disciplina vóley se juega esta semana, deporte en el cual se presentaron también cinco equipos en femenino: Waiwen (3), Martín Rivadavia y Savio, en tanto que sólo Club Waiwen dispuso un elenco en masculino, también clasificando a la instancia zonal.

En dicha instancia zonal competirán los clasificados por Sarmiento, Rada Tilly y Comodoro, clasificando a la instancia provincial, y luego a la instancia nacional que será del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.