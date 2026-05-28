El Team Treno festejó un nuevo aniversario con el Campeonato Regional Master y Abierto Cross

La pista de solado sintético de Kilómetro 4 fue el escenario elegido para disputar de la cuarta edición del Campeonato Regional Master y Abierto de Cross Country 2026, competencia que fue organizada por el Team Treno, con el aval de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut.
El certamen fue destinado para corredores mayores de 30 años, y también estuvo abierto a atletas federados y participantes de categorías promocionales. Las competencias abarcaron desde U-12 hasta Master +75.
La competencia de atletismo, contó con el aval de la Asociación de Atletas Master (AAM), fue organizada por el Team Treno en conmemoración al 16to aniversario, con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.
En total se compitió en 32 categorías, que abarcaron desde U12 años a Master +75 años. La logística del evento estuvo a cargo de Manki Producciones de Leandro Manquillan (Trelew).
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CLASIFICACION
Mujeres Mayores
20-29 años
1) Marina Mansilla
2) Rocío Huanchullán
3) Florencia Miño
30-34
1) Romina Carrilaf
35-39 años
1) Estefanía Segovia
2) Andrea Pariente
3) Selva Castedo
40-44 años
1) Laura Ripari
2) Liliana Villarroel
3) María Castro
45-49 años
1) Valeria Schatz
2) Andrea Gallegos
3) Karina Gómez
50-54 años
1) Rosana Calderero
2) Juan Collueque
3) Lily Bordón
60-64 años
1) Sandra Dulfano
2) Ana Figueroa
Varones
Juveniles
18-19 años
1) Agustín Romero
Mayores
20-29 años
1) Ezequiel Gelos
2) Claudio López
3) Marcos Gómez
30-34 años
1) Leonel Chiorazzo
2) Facundo Nieva
3) Jonathan Llanquín
35-39 años
1) Nicolás Mansutti
2) Fabio Gallardo
3) Jorge Chicahuala
40-44 años
1) Daniel Pereyra
2) Ricardo Zambrano
3) Nazario Clar
45-49 años
1) Isaac Martin
2) Sebastián Cortez
3) Carlos Biagetti
50-54 años
1) Mario Rodríguez
2) Daniel Soria
3) Franco Pantanalli
55-59 años
1) Gino Balocchi
2) Miguel Verdum
3) Fabio Velenzuela
60-64 años
1) Ignacio Quinteros
2) Luis Butazzi
3) Carlos Mertian
65-69 años
1) Víctor Mercado
2) Juan Velásquez
70-74 años
1) Raúl Yauco
U-12 Mujeres
1) Luca Caamiña
2) Keila Ramos
3) Laia Genta Pastor
U-12 Varones
1) Tomás Soto
2) Luciano Carrizo
3) Santiago Santucho
U-16 Mujeres
1) Angela Gualett
U-16 Varones
1) Marcos Salvatierra
2) Máximo Salvatierra
3) Facundo Chicahuala
U-18 Mujeres
1) Estefanía Llanquín
2) Ana Silva
U-18 Varones
1) Gino Balochi
2) Pedro Tasso
3) Máximo Lleicun