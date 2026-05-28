Estuvo destinado para corredores mayores de 30 años, y también, abierto a atletas federados y participantes de categorías promocionales. Se desarrolló en Km 4.

El Team Treno festejó un nuevo aniversario con el Campeonato Regional Master y Abierto Cross

La pista de solado sintético de Kilómetro 4 fue el escenario elegido para disputar de la cuarta edición del Campeonato Regional Master y Abierto de Cross Country 2026, competencia que fue organizada por el Team Treno, con el aval de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut.

El certamen fue destinado para corredores mayores de 30 años, y también estuvo abierto a atletas federados y participantes de categorías promocionales. Las competencias abarcaron desde U-12 hasta Master +75.

La competencia de atletismo, contó con el aval de la Asociación de Atletas Master (AAM), fue organizada por el Team Treno en conmemoración al 16to aniversario, con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

En total se compitió en 32 categorías, que abarcaron desde U12 años a Master +75 años. La logística del evento estuvo a cargo de Manki Producciones de Leandro Manquillan (Trelew).

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CLASIFICACION

Mujeres Mayores

20-29 años

1) Marina Mansilla

2) Rocío Huanchullán

3) Florencia Miño

30-34

1) Romina Carrilaf

35-39 años

1) Estefanía Segovia

2) Andrea Pariente

3) Selva Castedo

40-44 años

1) Laura Ripari

2) Liliana Villarroel

3) María Castro

45-49 años

1) Valeria Schatz

2) Andrea Gallegos

3) Karina Gómez

50-54 años

1) Rosana Calderero

2) Juan Collueque

3) Lily Bordón

60-64 años

1) Sandra Dulfano

2) Ana Figueroa

Varones

Juveniles

18-19 años

1) Agustín Romero

Mayores

20-29 años

1) Ezequiel Gelos

2) Claudio López

3) Marcos Gómez

30-34 años

1) Leonel Chiorazzo

2) Facundo Nieva

3) Jonathan Llanquín

35-39 años

1) Nicolás Mansutti

2) Fabio Gallardo

3) Jorge Chicahuala

40-44 años

1) Daniel Pereyra

2) Ricardo Zambrano

3) Nazario Clar

45-49 años

1) Isaac Martin

2) Sebastián Cortez

3) Carlos Biagetti

50-54 años

1) Mario Rodríguez

2) Daniel Soria

3) Franco Pantanalli

55-59 años

1) Gino Balocchi

2) Miguel Verdum

3) Fabio Velenzuela

60-64 años

1) Ignacio Quinteros

2) Luis Butazzi

3) Carlos Mertian

65-69 años

1) Víctor Mercado

2) Juan Velásquez

70-74 años

1) Raúl Yauco

U-12 Mujeres

1) Luca Caamiña

2) Keila Ramos

3) Laia Genta Pastor

U-12 Varones

1) Tomás Soto

2) Luciano Carrizo

3) Santiago Santucho

U-16 Mujeres

1) Angela Gualett

U-16 Varones

1) Marcos Salvatierra

2) Máximo Salvatierra

3) Facundo Chicahuala

U-18 Mujeres

1) Estefanía Llanquín

2) Ana Silva

U-18 Varones

1) Gino Balochi

2) Pedro Tasso

3) Máximo Lleicun