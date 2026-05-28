Juan Cerúndolo dio el gran batacazo y dejó afuera a Jannik Sinner en París

El argentino se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 ante el número 1 del mundo, quien tuvo problemas con el calor y se fue en la segunda ronda de Roland Garros. También ganó su hermano Francisco.

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo logró este jueves la victoria más resonante de su carrera al eliminar al italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, en cinco sets por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, en partido correspondiente a la segunda ronda de Roland Garros, el Grand Slam que se desarrolla en París.

Sinner ganó los dos primeros sets con facilidad y se puso 5-1 arriba en el tercer set antes de perder tres juegos y solicitar asistencia médica fuera de la cancha, para luego perder dos sets consecutivos antes de perder en el set decisivo.

Sinner acumulaba una racha de 30 victorias consecutivas desde febrero, y las probabilidades de que completara el Grand Slam de su carrera al ganar el único gran título que le faltaba, eran abrumadoras, especialmente con el bicampeón vigente Carlos Alcaraz fuera por una lesión en la muñeca derecha.

La temperatura al inicio del partido era de 29 grados centígrados, y se pronosticaba que subiría a 33.

Sinner se inclinó varias veces sobre la cancha de polvo de ladrillo, visiblemente agotado y apenas corría para alcanzar los golpes a medida que avanzaba el partido, recurriendo a dejadas y tácticas de saque y volea para intentar acortar los puntos.

Intentó refrescarse con un ventilador de mano durante los cambios de lado y se puso bolsas de hielo alrededor del cuello.

“Es difícil para él”, reconoció Cerúndolo sobre Sinner. “No pude ganar más de tres juegos por set, así que tuve un poco de suerte. Él merecía ganar este partido y luego no sé qué le pasó. Pero lo siento por él y espero que se recupere”.

El principal favorito, que en esta edición perseguía completar el Grand Slam en la carrera, intentó convivir con la adversidad, pero en el escenario más hostil que se le ha presentado en las últimas semanas, el menor de los hermanos Cerúndolo no dejó pasar su oportunidad. El argentino sumó seis juegos consecutivos para prolongar un partido, al que Sinner nunca volvió a conectarse.

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El No. 56 del mundo apenas dejó escapar dos juegos de los 14 siguientes y logró terminar con la racha de 18 partidos sin conocer la derrota en tierra batida esta temporada de Sinner.

El argentino logró la mayor victoria de su carrera -nunca había derrotado a un Top 10- y se convirtió en el primer hombre en derrotar al principal favorito en Roland Garros antes de la tercera ronda, desde que el eslovaco Karol Kucera lo hizo en 2000 (v. a Andre Agassi en segunda ronda).

Cerúndolo, que nunca había llegado tan lejos en un Grand Slam, buscará la segunda semana en París frente al ganador del choque entre el español Martín Landaluce y el checo Vit Kopriva.

Jannik Sinner no se despedía tan pronto de un torneo de Grand Slam desde que cedió ante Daniel Altmaier en segunda ronda, precisamente, en Roland Garros 2023. Entonces, el alemán se impuso también en cinco sets por 6-7, 7-6(7), 1-6, 7-6(4), 7-5.

TAMBIEN GANO SU HERMANO

Por su parte, Francisco Cerúndolo remontó ante el francés Hugo Gastón y accedió a la tercera ronda.

El bonaerense cedió el primer set 2-6, pero reescribió el partido con autoridad creciente para imponerse 6-4, 6-2 y 6-1 en dos horas y 45 minutos de combate.

El argentino sostuvo su reconstrucción con cuatro aces, un 72 por ciento de efectividad con el primer servicio y la precisión necesaria para capitalizar siete de 20 oportunidades de quiebre.

Mientras París se repartía entre dos canchas y dos relatos, la familia Cerúndolo vivía una coreografía de nervios y celebración, con Francisco desarmando a un ídolo local y Juan Manuel firmando una de las grandes sorpresas del torneo al derrotar al número uno del mundo, Jannik Sinner.

La jornada completó un arranque albiceleste de alto vuelo tras el triunfo previo de Solana Sierra sobre Jasmine Paolini, como si la arcilla francesa hubiera decidido hablar con acento argentino.

Cerúndolo, que encontró claridad tras un inicio incierto, enfrentará en la siguiente instancia al estadounidense Zachary Svajda, vencedor en cuatro sets del australiano Adam Walton.