Natalia y Yamila Proboste visitaron Chubut Deportes

Las deportistas hicieron un balance de lo realizado en lo que va del primer semestre del año.

Luego de su participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, integrando el equipo argentino de lucha, las hermanas Proboste continuaron la actividad de manera diferente. Natalia siguió entrenando y planificando lo que viene más adelante, mientras que Yamila, viajó con el equipo de Chubut y se consagró campeona de los JIP, repitiendo el logro del año pasado.

Yamila, se reunió días atrás con el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, donde estuvo acompañada por su mamá y el entrenador Omar Gutiérrez. Durante la reunión se destacó el viaje a Panamá, la proyección de la pequeña luchadora, las necesidades de indumentaria, beca y posibilidades de apoyo a eventos importantes.

Durante la charla se mostraron muy contentas por su actualidad y agradecidas con el organismo por todo el apoyo y acompañamiento que reciben en el desarrollo de su disciplina.

La primera en tomar la palabra fue Yamila. “Estoy viviendo un momento muy lindo en lo deportivo porque todo esto es nuevo para mí, la experiencia de los Suramericanos es muy importante también para el crecimiento personal. Convivir con deportistas de otros países, escuchar otras lenguas, el día a día, las competencias, todo estuvo muy bueno”, aseguró

Más adelante en referencia a los JIP comentó: “no tuve tiempo de descansar porque ni bien arribamos de Panamá, concentré con el equipo de Chubut y viajamos a competir, donde pude repetir el triunfo del año pasado ganando todas las peleas y logrando el Bicampeonato”.

Sobre futuras participaciones fuera de la provincia dijo que “ahora seguro el nacional de Evita, y mi entrenador está armando un torneo que seguramente se va a realizar en Misiones, así que siempre lista y entrenando”.

Por su parte, Natalia comenzó diciendo: “Antes del viaje a Panamá, estuve dos semanas en un Campus en el CeNARD, la verdad que entrené muy bien con categorías más grandes de U20 y Senior, con doble turno y realmente me sentí muy bien”, aseguró.

“Más allá del resultado en Panamá que no fue el esperado, puedo decir que pude avanzar más, mejorar mi fuerza, y eso tiene que ver con el hecho de haber estado en el CeNARD y realizar ese tipo de entrenamientos. Uno busca siempre hacer podio, pero si las cosas no se dan hay que seguir entrenando más fuerte y rescato la experiencia que te deja luchar contra rivales más fuertes, y además tanto como los entrenadores uno se da cuenta de los errores cometidos y a corregir”.

Sobre la aparición de Yamila compitiendo a ese nivel resaltó: “muy feliz por ella siempre porque el legado sigue subiendo. Fue muy lindo, muy importante haber estado en el Panamericano con mi hermana, en el mismo lugar, verla luchar y ella a mí, no tiene precio. Ahí vamos las dos, en el gimnasio nos ayudamos, así que espero que podamos seguir creciendo en la disciplina”.

Sobre el final las hermanas dejaron su agradecimiento a “Chubut Deportes y en especial a Milton Reyes, por todo el apoyo que nos brinda y estar cada vez que los necesitamos, siempre apuntalando nuestro crecimiento deportivo”.