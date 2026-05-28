Vientos Patagónicos consiguió el boleto al Nacional

Cuatro patinadoras de la escuela lograron el primer puesto en sus respectivas categorías en el Campeonato Regional desarrollado en Esquel.

La Escuela de Patín Vientos Patagónicos participó el último fin de semana del Torneo Regional de Categoría C realizado en la ciudad de Esquel, certamen clasificatorio para las copas nacionales.

En esta oportunidad, la institución estuvo representada por cuatro patinadoras: Luz Martínez, Sarah Hasenahuer, Ivana Purulla y Ariana Müller, quienes lograron el primer puesto en sus respectivas categorías, obteniendo así la clasificación directa al Nacional de la Copa Roberto Rodríguez, que se desarrollará en Chaco en septiembre.

Las deportistas fueron acompañadas por la técnica María Agustina Trevisol Tornatore. El torneo se llevó a cabo en el Gimnasio municipal Nº1 y fue organizado por la escuela APAE junto a la Federación de Patinadores de Chubut, contando además con la fiscalización de la Confederación Argentina de Patín (CAP).

Desde la escuela agradecieron especialmente al Comodoro Deportes, al profesor Hernán Martínez (titular de Comodoro Deportes) y a las familias de las patinadoras, quienes hicieron posible la participación de las nenas en este importante evento, permitiéndoles demostrar todo lo aprendido y el gran crecimiento alcanzado durante este tiempo.