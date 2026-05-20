Vientos Patagónicos participará en el Regional de Patín en Esquel

Ariana Müller, Luz Martínez, Ivana Purulla y Sarah Hasenahuer representarán a la Federación Chubutense de Patín, el 23 y 24 de mayo, acompañadas por su técnica.

Con la coordinación de la profesora Vientos Patagónicos, María Agustina Trevisol Tornatore, un grupo de alumnas estará compitiendo en Esquel, en el Torneo Regional de Patín que tendrá lugar el 23 y el 24 de mayo, en el gimnasio municipal 1.

El evento es clasificatorio para el nacional en Chaco, que se desarrollará en septiembre. En esta oportunidad, cuatro alumnas de la institución comodorense estarán presentes: Ariana Müller, Luz Martínez, Ivana Purulla y Sarah Hasenahuer, quienes representarán a la Federación Chubutense de Patín, acompañadas por su técnica.

“Desde la institución queremos agradecer profundamente el acompañamiento incondicional de las familias, quienes hacen posible que las deportistas puedan afrontar este nuevo desafío deportivo. Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento al Ente Comodoro Deportes y al profesor Hernán Martínez por el apoyo brindado”, expresó María Agustina Trevisiol Tornatore.

El certamen se desarrollará en el gimnasio Municipal número 1 de la ciudad de Esquel, realizado por la Federación Chubutense de Patín y fiscalizado por la CAP (Confederación Argentina de Patín). Y el equipo comodorense estará viajando este viernes.

La escuela “Vientos Patagónicos” continúa desarrollando sus actividades en zona centro y zona sur de la ciudad. Quienes deseen sumarse a las clases pueden comunicarse al 297-4310263 para recibir más información.