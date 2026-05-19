Comenzaron a conocerse las consecuencias del fuego sobre una familia que logró escapar a tiempo del departamento incendiado en Ameghino al 500.

"Salimos con lo puesto": una policía perdió todo en el incendio del centro

Detrás del incendio que este martes obligó a evacuar un edificio céntrico de Comodoro Rivadavia hay una historia atravesada por la desesperación, la pérdida total y una salida a contrarreloj junto a tres chicos.

La mujer afectada es una empleada policial de la Seccional Primera que vivía en el departamento de la planta alta donde se originaron las llamas. Según se informó, logró salir del lugar junto a sus hijos menores antes de que el fuego consumiera la vivienda.

El episodio ocurrió cerca de las 17 en el edificio ubicado sobre Ameghino al 546, entre Mitre y 25 de Mayo. A esa hora, el humo comenzó a expandirse rápidamente y obligó a evacuar a todas las familias que se encontraban en el inmueble.

Con el correr de las horas, el foco dejó de estar únicamente en el operativo de Bomberos y Defensa Civil. La dimensión de las pérdidas empezó a exponer el drama familiar que quedó detrás del incendio: el departamento sufrió daños totales y la mujer perdió todas sus pertenencias.

Los menores, que estaban dentro de la vivienda cuando comenzó el fuego, fueron asistidos de manera preventiva. Ante la demora de una ambulancia, efectivos policiales decidieron trasladarlos en un patrullero.

Las primeras hipótesis apuntan a un desperfecto eléctrico, aunque el origen será determinado mediante las pericias. Dentro del departamento también había un chaleco balístico y un arma reglamentaria pertenecientes a la damnificada.

Mientras continuaban las tareas de seguridad en el edificio, familiares, allegados y compañeros de trabajo comenzaron a acompañar a la mujer, que en cuestión de minutos quedó sin hogar y con sus pertenencias reducidas a cenizas.