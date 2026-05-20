La Escuela Municipal se prepara para la Liga Patagónica

Una nueva edición de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico de Pesas se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en las canchas anexas del Club Huergo. La Escuela Municipal local se prepara para recibir a competidores de toda la Patagonia, en un certamen homologado por la FAP, el cual posibilitará marcas oficiales clasificatorias a torneos nacionales.

Con la organización de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de Comodoro Rivadavia, y el acompañamiento de Comodoro Deportes se llevará a cabo el sábado 30 de mayo el Torneo Patagónico Central, homologado por la Federación Argentina de Pesas (FAP).

Será en las canchas anexas del Club Huergo de Kilómetro 3, un certamen regional que se disputa una vez por año reuniendo a todos los atletas de la Patagonia, y bajo la homologación FAP permite marcas oficiales para los rankings y clasificación a instancias nacionales e internacionales.

De la escuela comodorense, serán representantes junto a otros chubutenses los atletas locales Samuel Solís, Amarú Ruiz, Mirko Ruíz y Dago Jorquera Flores.

“Vendrán deportistas de toda la Patagonia, se espera aproximadamente cien personas. Por cuestiones logísticas ponemos un límite de inscriptos, ese límite se pone a nivel patagónico puesto por nosotros, los entrenadores, ya que el torneo dura un día entero”, comentó Cinthia Cádiz, referente de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Comodoro.

Será un evento en el cual participarán atletas de categorías Sub-15 hasta mayores, compitiendo en todas las categorías de peso y correspondientes edades. El inicio está previsto para las 8:00 y se espera terminar el mismo sábado por la noche, en una jornada de intensa actividad, con la participación de escuelas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

“Estamos muy contentos de recibirlos. Es un esfuerzo muy grande hacer estos torneos, ya que implica mucha gestión, organización. Este torneo ya se planteó desde febrero, cuando se eligió la sede Comodoro nuevamente para realizarlo. También se elige Comodoro por todas las comodidades que ofrece en cuestiones organizativas: Hotel Deportivo, lugar de competencia, comida. Se hace todo en Kilómetro 3”, explicó Cádiz.

“Agradecer como siempre la ayuda de Comodoro Deportes, Proyecto Puente (Alberto, Mauricio y Ana) son quienes me ayudan con la producción audiovisual para el sistema de competencia que utilizamos en levantamiento olímpico, que es un sistema de origen canadiense que tiene ciertos requerimientos de conexiones y pantallas, además de los jueces y secretarios de competencia. Eso significa que es mucha gente trabajando y se necesita que ese sistema funcione a la perfección para que no haya demoras que perjudiquen la realización del torneo. Por eso siempre estoy muy agradecida con ellos, están conmigo trabajando desde 2021, y me ayudan en producción de flyers, divulgación, fotografía”, concluyó la referente local.