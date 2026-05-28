El Team Darío Achaval planifica las competencias de invierno

El profesor de kick boxing Darío Achaval se mostró conforme con la visita al Ente Comodoro Deportes, ya que logró el apoyo para lo que será el próximo viaje y representación de Antonio Guzmán en CABA.

El profesor de kick boxing Darío Achaval acompañado por un grupo de destacados peleadores de la disciplina estuvo reunido con el titular del Ente Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez. Al término de la misma, el referente del Team Achaval Competición se mostró conforme con la visita ya que lograron el apoyo para lo que será el próximo viaje y representación de Antonio Guzmán (67 kg) el 6 de junio en el Main Event Championship en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde enfrentará a Adrián Verza de Nahuel Team del Dojo Serpiente.

El comodorense Darío Achaval también consiguió el apoyo del Estado municipal para un próximo viaje en agosto donde estarán varios jóvenes valores en Buenos Aires, quienes vienen con excelente proyección.

“La verdad que como siempre una visita muy linda, muy interesante, una charla muy constructiva, en lo que es esta prosperidad de nuestro kickboxing. Estamos próximos a organizar lo que es la pelea de Anthony Guzmán, la competencia muy próxima ahora el 6 de junio en Club Comunicaciones el Main Event. Seguramente defenderá el título profesional. Y después, bueno, con un par de competidores amateur de varias categorías, entre ellos infantiles también. Estamos próximos a organizar un viaje a Buenos Aires en el mes de agosto para que tengan su primera experiencia a nivel nacional”.

“Son chicas, en este caso, campeonas zonales, patagónicas y de distintos eventos, para trabajar, que tengan su roce, y empezar a proyectar a futuro, porque todas tienen capacidades para poder llegar a un nivel profesional. Bueno, hay que poner un plan de acción para eso”, expresó Darío Achaval.

El titular del Gym Fight Club llegó a la reunión junto al reconocido kickboxer Antony Guzmán y las nuevas figuras que aparecen en sus respectivas categorías. “Vinieron Cristal Rodríguez, que es campeona infantil; Evelyn Soto, también campeona amateur, hasta 69 kg; Agustina Brodersen, ella tiene títulos en amateur y en semiprofesional y Candela Bahamonde que está próxima a dejar la categoría de Semipro. La idea es que a fin de este año pueda debutar en línea profesional. Ellas cuatro son las que tienen la posibilidad de poder competir”, dimensiona Darío Achaval.

Por último, el profesor de kick boxing Darío Achaval, remarcó y puso en valor el trabajo en conjunto a Comodoro Deportes. “Como siempre recibimos el apoyo de Hernán –por Martínez- para poder ser parte del viaje y que se concrete. Como siempre y como hace muchísimos años, ya lo sentimos parte del equipo a Hernán, a todas las personas que han trabajado y trabajan por el deporte en Comodoro Rivadavia, por eso también todos estos méritos”.

“Ahora la semana que viene viajamos. Vamos a competir en una categoría mayor. Ahí vamos a estar arriesgando, pero bueno, sabemos las condiciones de “Antony” Guzmán, cuando se cuenta con esas condiciones uno puede arriesgar, va a una categoría más grande hasta 70 kg. La idea es que tenga un buen roce, viene de varias peleas ganando por ko, lo cual está muy bien, muy contento porque está sano, pero buscamos siempre tener una preparación importante porque sabemos a lo que apuntamos, también va a ser interesante que gane experiencia y en roce. Seguramente lo van a poder ver todos por el streaming de Anthony. De paso colaboran con él para poder disfrutar un gran evento, que es lo mejor que se está dando en Sudamérica”, dijo por último Darío Achaval.