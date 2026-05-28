Yocelyn Balboa se consagró en Tailandia

La integrante del Dojo Serpiente, se impuso por puntos ante la tailandesa Hongthong Kor y logró un nuevo título en la categoría de 59 kilos.

La múltiple campeona comodorense de kick boxing Yocelyn Balboa, integrante del Dojo Serpiente, logró imponerse por puntos ante la tailandesa Hongthong Kor, (Prasert gym), en el Max Muay Thai de Pattaya, Tailandia. “Disfrute mucho la pelea y estoy muy contenta”, expresó.

La kickboxer de Comodoro, que es acompañada por el Ente Comodoro Deportes, logró quedarse con un nuevo título, en el Max Muay Thai de Pattaya, Tailandia.

La comodorense se enfrentó a la tailandesa Hongthong Kor (Prasert gym), en la categoría de 59 kilos y logró imponerse por puntos en lo que fue su segunda pelea.

Balboa, aseguró tras el triunfo, que “estoy feliz porque de la pelea anterior a esta (segunda) noté muchísimos cambios. La primera pelea me aboque a tratar de hacer lo que ya se hacer, cruzar piñas, patear y mantener la distancia” y agregó que en su segundo combate “me anime a hacer otras cosas; a bloquear de otra manera, agarrar piernas, meter codos, tiré giros. No me sentí incomoda, siento que todo este mes que estuve entrenando acá valió la pena y estoy muy orgullosa de mí”.

La kickboxer, agradeció especialmente a los comodorenses. “La gente se copó y me bancó con el tema de las rifas que tuve que hacer para costearme el pasaje de vuelta a Comodoro, porque tuve que cambiar una fecha al haberme salido otra pelea, para quedarme unos días en el centro donde estoy entrenando. La gente se copó enseguida y es un gran apoyo”, destacó.

Yocelyn Balboa, regresará a Comodoro los primeros días del mes de junio y nuevamente, se encontrará dictando clases en el Team Balboa.