Candela Vázquez: "siento que pegué un salto grande"

La deportista chubutense clasificó al Mundial de canotaje que se disputará del 19 al 25 de octubre en Gualeguaychú, Entre Ríos.

La palista Candela Velázquez, representante de Canoas Trelew y Chubut Deportes, obtuvo el segundo lugar en K1 categoría Senior, luego de una competencia muy reñida, que incluso la tuvo punteando parte de la misma, en el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional, realizado en Gualeguaychú, Entre Ríos, el pasado fin semana.

La trelewense, aseguró su presencia en el equipo argentino y el pasaje al Mundial que se realizará en el mes de octubre en el mismo escenario de Gualeguaychú, del 19 al 25 de octubre de este año.

Durante el viaje de regreso a su ciudad, Candela dialogó con el área de Prensa de Chubut Deportes.

“La competencia tuvo mucho nivel, hace años no se veía tanto nivel en un selectivo nacional, fueron los mejores exponentes de maratón y velocidad”, aseguró la atleta en el principio de la charla.

Más adelante, respecto a los inconvenientes sufridos en el bote, señaló: “En dos de las competencias tuve problemas con el bote, pero en la tercera le metí con alma y vida para clasificar, igualmente me di cuenta del nivel que tengo y estaba un escalón más arriba gracias al entrenamiento de mi entrenador”.

En cuanto a cómo seguirá su trabajo y planificación de cara al mundial de octubre comentó que “voy a seguir entrenando duro y perfeccionándome lo más que se pueda, siento que pegué un salto grande, pero queda muchísimo por dar todavía”.

Sobre la competencia de k2 que disputó junto a Milagros Vicenzoni expreso que “fue impresionante la carrera de k2, nunca había remado con ella y dimos cátedra. En el futuro obviamente que la oportunidad que tengamos vamos a subir a competir”.

En el cierre dejó su agradecimiento a “mi club Canoas Trelew, a Chubut Deportes y también a Distribuidora del Valle”.