"Camuzzi está haciendo pruebas en las redes de gas y hay pérdidas"

“Hay 5 casas con una habitabilidad por 5 años. Hoy precisamente estaban perforando frente a las casas de Avenida Mazaredo para hacer los estudios de suelo; ayer perforaron solo Los Españoles, y lo que es Marquesado y Tilos aún no tienen un relevamiento de viviendas”, afirmó este martes Cristian Aldauc, vecino de Paso Nuevo, uno de los sectores afectados por el derrumbe del cerro Hermitte el pasado 18 de enero.

El vecino sostuvo en declaraciones a FM La Petrolera que “entiendo que Sismografica ya está declarado como no habitable. En Médanos las casas no están afectadas; sin embargo Camuzzi está haciendo pruebas en las redes de gas y les da que hay pérdidas. Ese es un poco el contexto: nosotros estamos sin gas. Lo cortaron de forma preventiva el día del 20 de enero y a la fecha aún no se restituyó el servicio”, manifestó.

Finalmente, concluyó: “están haciendo las pruebas de hermeticidad de las redes, pero Camuzzi fue claro en la reunión que tuvimos el sábado pasado; ellos no van a restablecer el servicio hasta que no tengan un informe previo de que las zonas pueden ser habitadas. Ellos son responsables frente al individuo, frente a las personas que habitan las viviendas, frente a los bienes de las personas”.