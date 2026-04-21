Avanzan dos importantes obras de pavimentación en Km. 3

Los trabajos se ejecutan en la calle Petrolero San Lorenzo, entre Carlos Calvo y Gregorio Mayo, y en la bocacalle de Avenida Quintana e Ignacio Warnes.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, avanza con dos importantes obras de pavimentación en el barrio General Mosconi, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana, la seguridad vial y la accesibilidad en el sector.

Desde el 10 de marzo, y a través de la Dirección General de Ejecución de Obras Viales, se encuentran en marcha dos intervenciones que forman parte de un plan de mejora integral en arterias clave del barrio: la pavimentación de la calle Petrolero San Lorenzo, entre Carlos Calvo y Gregorio Mayo, y en la bocacalle de Avenida Quintana e Ignacio Warnes”.

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Al respecto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó la importancia de estas intervenciones para el barrio, al decir que “estamos avanzando con dos obras fundamentales en General Mosconi, que apuntan a mejorar la circulación y la seguridad vial en sectores que tienen un tránsito importante. Son intervenciones que dan respuestas concretas a demandas de los vecinos”.

Asimismo, el funcionario remarcó que “la obra sobre Petrolero San Lorenzo tiene un muy buen ritmo de ejecución y ya superó el 50% de avance, mientras que en paralelo seguimos trabajando en la bocacalle de Quintana e Ignacio Warnes, que es un punto clave para ordenar el tránsito y mejorar el escurrimiento del agua”.

Finalmente, Ostoich señaló que “estas obras no solo mejoran la transitabilidad, sino que también aportan a la calidad de vida de los vecinos porque ordenan el espacio urbano y generan condiciones más seguras, tanto para peatones como para conductores. Ese es el objetivo que perseguimos en cada intervención que llevamos adelante desde el Municipio”.

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ORDENAMIENTO URBANO

Los trabajos de la obra de la calle Petrolero San Lorenzo consisten en la colocación de adoquines y presenta un avance del 51%. La intervención contempla la construcción de badenes diseñados de acuerdo al escurrimiento natural del agua, la reconstrucción de veredas y la ejecución de vados en el sector del boulevard, lo que permitirá optimizar tanto la circulación vehicular como peatonal en una arteria que estaba muy deteriorada.

Por su parte, la obra “Pavimento bocacalle Avenida Quintana e Ignacio Warnes” tiene como objetivo la reconstrucción del pavimento en esa intersección estratégica. En este caso, los trabajos —que incluyen la repavimentación en hormigón— registran un avance del 43% y cuentan con un plazo de ejecución previsto de 90 días. Asimismo, el badén proyectado tendrá desembocadura en el canal existente, mejorando el drenaje del sector.