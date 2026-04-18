Evaluarán reconectar el gas a Los Tilos y El Marquesado

El intendente se reunió con representantes de los vecinos y Camuzzi. Se definió el inicio de un plan de evaluación de la red de gas en ese sector de Km 3. Comenzará el lunes, en el marco de las tareas preventivas por el desplazamiento geológico.

Este sábado por la mañana, el intendente Othar Macharashvili encabezó un encuentro con representantes de los habitantes de los barrios El Marquesado y Los Tilos y referentes de la distribuidora de gas, Camuzzi. Fue con el objetivo de abordar la situación generada por el movimiento del cerro Hermitte y avanzar en acciones concretas que garanticen la seguridad de las familias afectadas. Para dicho fin, se puso en marcha una evaluación de integridad de la red de gas, que contempla una intervención sobre la red de polietileno mediante un proceso de sectorización y la realización de pruebas de hermeticidad.

En ese contexto, el mandatario municipal señaló: “desde el municipio en conjunto con la empresa, se continuará trabajando, y en este punto, se estableció el procedimiento que se implementará para evaluar la integridad de la infraestructura de gas natural instalada en los barrios Los Tilos, El Marquesado y el sector de Mazaredo”.

A su turno, el gerente de Camuzzi en Comodoro Rivadavia, Pablo Esponda, explicó: “esta reunión fue pautada para comenzar a trabajar en la verificación de la integridad de la cañería de gas en el sector de Marquesado, Los Tilos y un tramo de la calle Mazaredo”. En esa línea, detalló: “se presentó un procedimiento que ya cuenta con la autorización del municipio y que comenzará a ejecutarse el próximo lunes”.

Además, indicó: “la idea es avanzar en forma paralela con los estudios que se están realizando sobre la estabilidad del cerro, para que, una vez que se alcance un grado de estabilidad aceptable para la habitabilidad de las viviendas, se pueda restablecer el servicio”.

En ese marco, sostuvo: “ese es el principal desafío que tenemos por delante”.

En cuanto a la respuesta de los vecinos, Esponda remarcó: “existe una comunicación permanente tanto con el Municipio como con la comunidad, y la intención de este encuentro fue dejar establecido un procedimiento claro, con plazos definidos”. .

No obstante, reconoció: “los vecinos comprenden que se trata de un proceso necesario, aunque también plantean la urgencia propia de la época del año, teniendo en cuenta las bajas temperaturas”.

Y subrayó: “se trabajará para avanzar con la mayor celeridad posible, entendiendo que es una situación compleja, ya que resulta muy difícil transitar estas condiciones sin el servicio de gas”.

Patricia Santos, vecina del barrio El Marquesado, valoró la instancia de diálogo y explicó: “ya veníamos en contacto con la empresa, pero ahora se confirmó que el lunes comenzarán de manera concreta los trabajos en Marquesado y Los Tilos, puntualmente sobre la red troncal ubicada en calle Cosentino”.

VERIFICACION TECNICA

El procedimiento tiene como objetivo establecer una metodología de trabajo que permita verificar las condiciones de la cañería de distribución de gas natural, a partir de ensayos que se ejecutarán por tramos y sectores previamente delimitados. Estas tareas buscan asegurar la integridad del sistema ante posibles afectaciones derivadas del movimiento del suelo.

Para llevar adelante la sectorización de la red, se realizará el aislamiento físico de las cañerías, lo que implica la ejecución de excavaciones en distintos puntos con el objetivo de descubrir la red y permitir su intervención de manera controlada.

Como parte de este esquema de trabajo, se prevé que para el próximo sábado, se emita un informe de estado de situación de la red, junto con la presentación de un plan de acción orientado a garantizar la hermeticidad de la cañería en caso de detectarse pérdidas durante las pruebas de estanqueidad, que se realizan mediante la inyección de aire.