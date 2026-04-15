Se consolida el camino para acceder al lóbulo superior del cerro Hermitte

Los trabajos estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Vialidad Urbana en una zona de alta complejidad por su topografía. Ahora se llenarán las grietas.

El Municipio de Comodoro Rivadavia dio otro paso en las tareas paliativas en el sector del cerro Hermitte y consolidó el camino de acceso al lóbulo superior ubicado por encima del barrio Médanos, una tarea clave que permitirá comenzar con las definiciones técnicas para el tapado de grietas y continuar con las acciones de mitigación en la zona.

Los trabajos de apertura y consolidación del camino estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Vialidad Urbana y demandaron una intervención de 3000 metros lineales en un sector de alta complejidad, debido a la pendiente del terreno y las dificultades propias del relieve del cerro.

Este miércoles, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, recorrió el lugar junto a la subsecretaria de Infraestructura, Clarisa Méndez, y el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, para supervisar los avances y definir los próximos pasos de intervención.

En ese marco, destacó el trabajo realizado por la Subsecretaría de Vialidad Urbana, al mencionar que “nos permitió acceder a la cota 160, que es el lóbulo superior ubicado por encima del barrio. Esto nos permitirá evaluar cómo continuaremos avanzando con las medidas paliativas que nos recomendaron las consultoras IATASA y SRK”.

En ese sentido, el funcionario remarcó que el tapado de grietas es una de las medidas prioritarias que pidió la empresa para reducir el ingreso de agua al macizo rocoso, aunque aclaró que se trata de una tarea técnicamente compleja.

“Son grietas muy profundas, con cambios de nivel muy importantes y con rocas de gran tamaño para mover. Es un trabajo difícil, complejo, que no se puede realizar de manera improvisada ni inmediata. Por esa razón estamos evaluando los pasos a seguir y cómo vamos a realizar este trabajo para continuar con todas las medidas paliativas previstas”, indicó Ostoich.

El funcionario adelantó que se analiza utilizar maquinaria liviana. Sin embargo, ratificó que cada decisión se tomará en conjunto con IATASA. “Todas las verificaciones pasan previamente por ellos y luego se avanzará con la ejecución”, expresó.

Finalmente, resaltó que “este es el inicio de los trabajos; acceder a ese lugar no fue sencillo, sino una tarea muy compleja que llevó muchos días, pero era fundamental para empezar esta etapa de intervención. Por otro lado, ya tenemos muy avanzados los pliegos para los nuevos pluviales que hay que ejecutar y para el tapado del canal de guarda del barrio Médanos, además del plan de trabajo para el alivianamiento del cerro en la parte superior”.