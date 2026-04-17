Últimos días para inscribirse al "Chupetito 2026"

El Gimnasia Köening del barrio Laprida se encuentra en vísperas de recibir al Chupetito 2026, encuentro de fútbol infantil que tendrá su quinta edición este año, con la organización de la coordinación del Gimnasio Laprida y el apoyo del Ente Comodoro Deportes.
Se trata de un encuentro en modalidad participativa, para las categorías 2018, 2019 y 2020/21, con encuentros amistosos entre los equipos, en cotejos cortos sin resultado final.
Las inscripciones se pueden realizar vía mail a [email protected] o bien al 297-4623082, como así también acercándose al Gimnasio Köening del barrio Laprida.
“El año pasado tuvimos 26 equipos de todo Comodoro Rivadavia, y este año esperamos nuevamente una buena convocatoria. Ya está inscripto el Gimnasio Laprida que es el anfitrión, Gimnasio Municipal Nº2, Deportivo Las Latas, Juventus, entre otros equipos que también están pidiendo el formulario para jugar en esta temporada 2026”, comentó Adrián Rasgido, coordinador del Gimnasio Laprida.
“Cuando termina el certamen, los chicos reciben todos una medalla del Chupetito, eso será en el acto de cierre. La inscripción es hasta la semana que viene, el día martes 21 de abril, a las 20:00 cierran las inscripciones. Están todos invitados, los equipos están pidiendo información. La duración de este torneo será aproximadamente un mes, jugándose en su totalidad en el Gimnasio Laprida, sábado y domingo desde muy temprano hasta las 20:00 aproximadamente. Esperamos que sea una fiesta como siempre”, apuntó Rasgido.