El seleccionado chubutense de fútbol ajusta detalles para los Juegos Epade

El equipo provincial Sub 16, bajo al dirección técnica de Mauro Villegas, realizó entrenamientos y partidos amistosos en Sarmiento y Comodoro Rivadavia.

El Gobierno del Chubut, a través de Chubut Deportes, continúa fortaleciendo la preparación del preseleccionado provincial de fútbol Sub 16, con vistas a su participación en los Juegos Epade (Ente Patagónico Deportivo) 2026.

Durante esta semana, el plantel desarrolló una intensa agenda de entrenamientos y partidos amistosos en Sarmiento y Comodoro Rivadavia, apuntando a consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar rendimientos individuales.

El gerente de Chubut Deportes y coordinador del fútbol provincial, Lucas De Godos, destacó “el compromiso y la dedicación de los jóvenes, que trabajan con el objetivo de representar a la provincia de la mejor manera frente a los seleccionados patagónicos”.

Las actividades comenzaron con trabajos físicos y tácticos en el Club Deportivo Sarmiento, seguidos por un amistoso en Comodoro Rivadavia ante el Club Huracán. La continuidad del cronograma incluyó nuevos entrenamientos en Sarmiento y un encuentro frente a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI), cerrando la serie con otro partido ante el conjunto local.

De Godos valoró especialmente el acompañamiento institucional y logístico, agradeciendo al secretario de Deportes de Sarmiento, Gabriel Conde, y a su equipo de trabajo por la atención brindada durante la estadía.

Asimismo, reconoció la predisposición del Deportivo Sarmiento y también de los demás clubes que cedieron jugadores y colaboraron en la organización de los encuentros amistosos.

El cuerpo técnico del seleccionado Sub 16 está encabezado por el director técnico Mauro Villegas, junto al ayudante de campo Juan Pablo Petronio y el preparador físico Gustavo De Pardo, bajo la coordinación general de Lucas De Godos.

Con este tipo de concentraciones y competencias, Chubut Deportes reafirma su política de desarrollo deportivo, apostando a la formación integral de jóvenes talentos en toda la provincia. Cabe señalar que en el caso del futbol, la sede Epade será en la ciudad de Viedma (Rio Negro), en el mes de mayo.