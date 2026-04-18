Jorge Newbery y Rada Tilly son visitantes por el torneo Provincial

El “Lobo” juega este domingo en Esquel ante Independiente, mientras que el “Aurinegro” hará lo propio en Cholila frente a Belgrano.

Los dos clubes que representan a la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia cumplirán este domingo su segunda actuación en el Torneo Provincial Clasificatorio Patagónico para el Regional Federal Amateur.

En ese contexto, en Esquel, se presentará Jorge Newbery -no tendrá al suspendido Alexander Vera- que irá en busca de su primera victoria cuando se enfrente desde las 14 ante Independiente, que hasta el momento no suma puntos en la Zona “A”. El árbitro del partido será Pablo Colinecul de la ciudad de Esquel.

Mientras que en Cholila, Rada Tilly irá en busca también de su segundo triunfo cuando visite a partir de las 14:30 a Belgrano de esa localidad del oeste cordillerano. El juez principal del encuentro, de la zona “B”, será Enrique Alejandro Janett, también de la Liga de Esquel.

Cabe destacar, que en la primera fecha, Newbery, líder del torneo Apertura “A”, se impuso de local por 2-1 ante Gaiman FC, mientras que Rada Tilly, venció por idéntico resultado a Deportivo Roca de Rawson.