Ocurrió en el paseo costero, sobre la avenida Armada Argentina. La víctima sufrió heridas de consideración y permanece hospitalizada.

Rada Tilly: una mujer fue mordida por un perro y será intervenida

Una mujer resultó con heridas de consideración este miércoles en Rada Tilly, tras ser atacada por un perro de raza siberiana que se encontraba suelto en la vía pública.

El hecho ocurrió sobre la avenida Armada Argentina, en el sector del paseo costero, a la altura de la bajada 12, mientras la víctima caminaba por la zona. Tras el ataque, fue asistida en el lugar y luego trasladada en ambulancia a un centro de salud.

De acuerdo a la información difundida, las lesiones requirieron suturas y, debido a su gravedad, la mujer quedó internada a la espera de una intervención quirúrgica.

A raíz del episodio, desde la organización “Directo al Hueso” advirtieron que este tipo de situaciones expone una problemática más profunda vinculada a la tenencia responsable de mascotas. Señalaron que, si bien los casos suelen presentarse como ataques de perros, la responsabilidad recae en los tutores, quienes deben garantizar el cuidado, control y adecuada socialización de los animales.

Asimismo, indicaron que vecinos ya habían alertado previamente sobre la presencia del animal suelto y comportamientos reactivos, lo que refuerza la preocupación por la falta de medidas preventivas. “Este incidente podría haberse evitado”, expresaron, al tiempo que manifestaron su inquietud por las posibles consecuencias de hechos similares, especialmente si involucran a menores.

Finalmente, insistieron en la importancia de asumir el compromiso que implica tener una mascota, no solo por el bienestar del animal, sino también por la seguridad de la comunidad, que debe poder transitar los espacios públicos sin riesgos.