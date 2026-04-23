Rada Tilly propone un fin de semana con música en vivo y teatro de títeres

La Municipalidad de Rada Tilly invita a la comunidad a sumarse a un fin de semana con propuestas gratuitas con actividades que combinan música en vivo y teatro, acercando distintas expresiones artísticas a públicos de todas las edades.

El sábado 25 de abril a las 21 horas, el Centro Cultural Rada Tilly será escenario de una noche de música en vivo de la mano de la cantante y compositora comodorense Josefina Amado. Con más de cinco años de recorrido en la escena local, la artista continúa afianzando su proyecto solista y llega con las canciones de su primer disco “Regalando Vida en Flores Muertas” (2024), producido por Raybet. Su sonido, que combina pop, rock y matices alternativos, se potencia junto a su banda completa: Julieta Allende en batería, Juan Roldán en bajo, Maximiliano Lincopil en guitarras, Facundo Roque Peñalba en teclas, y la propia Josefina en voz y guitarra. Una propuesta fresca y potente que invita a dejarse llevar por la música en un entorno cercano.

Función de títeres

El domingo 26 de abril a las 18 horas, será el turno de la obra de títeres “A dónde van los ríos”, a cargo del titiritero Héctor Loboguerrero, de la compañía colombiana La Pepa del Mamoncillo. Este espectáculo combina narración oral y títeres para construir una historia tan poética como aventurera: un marinero y tres pequeños pájaros carpinteros que se animan a emprender un viaje inesperado. Con recursos simples pero llenos de creatividad —como un nido de paja que se transforma en barco— la obra propone un recorrido sensible que despierta la imaginación y deja resonando preguntas sobre la valentía, la curiosidad y la identidad. Con una duración de 45 minutos, es una invitación ideal para grandes y chicos.

Desde la Municipalidad de Rada Tilly se sigue apostando a la cultura como punto de encuentro y disfrute compartido, generando espacios accesibles para que vecinos y vecinas se acerquen y participen.