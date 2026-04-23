Pesas: comodorenses se destacaron en los Juegos de la Integración Patagónica

Tiziano Ramos fue medalla de plata, mientras que Amarú Ruiz y Dago Jorquera ocuparon el cuarto y quinto puesto en sus categorías. Además, la chubutense Luján Nahuel logró la medalla dorada.

El equipo chubutense de levantamiento olímpico de pesas coordinado por los profesores Nicolás Balcazar y Cinthia Cadiz tuvo una destacada actuación en los Juegos de la Integración Patagónica (JIP), desarrollados en el gimnasio Jorge Muriel de Río Grande, Tierra del Fuego.

Allí estuvieron representantes comodorenses que clasificaron en el último provincial, siendo una delegación con atletas también de Rawson y José de San Martín.

Destacó la medalla de plata del comodorense Tiziano Ramos en la categoría 67kg. (63kg de Arranque y 82kg de Envión. Total: 145kg), mientras que en 81kg. Dago Jorquera fue quinto (Cat. 81kg. - 60kg de arranque - 75kg. de Envión. Total: 135kg.) y Amarú Ruiz logró el cuarto lugar (+81kg. - 54kg de Arranque - 62kg Envión. Total: 116kg), todos ellos miembros de la Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia.

En tanto, la delegación provincial obtuvo una medalla dorada, a través de Luján Nahuel (José de San Martín) que se alzó con el primer puesto en la divisional +64kg. También compitieron en rama femenina Alma Mariqueo (Rawson) y Kiyomi Sanhueza (José de San Martín).

“Estamos muy contentos con la participación de nuestro equipo chubutense en los Juegos de la Integración Patagónica. Lo hemos charlado con el profesor Nicolás Balcazar, con quien estamos en la coordinación de levantamiento olímpico en la provincia, notamos que pudimos ser altamente competitivo”, expresó Cinthia Cadiz, referente de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de Comodoro Rivadavia.

“Se nos han dado los mejores resultados hasta ahora en JIP. Son chicos que vienen con un proceso de hace años, vienen transitando Juegos Evita, JIP, torneos locales y regionales, por lo que se nota el trabajo de base. Este resultado es el fruto de mucho esfuerzo. Ojalá que podamos lograr más medallas, mejores resultados, mejores marcas, porque todo el nivel de la Patagonia va en aumento. Nuestro equipo quedó bien representado y quedamos muy a gusto con lo que han hecho los chicos”, afirmó Cadiz.

“En cuanto a los comodorenses puntualmente, con Dago, Amarú y Tiziano, ya es su cuarto año de trabajo, tres años para Amarú. Trabajamos paso a paso, sin saltearnos ninguna etapa, y tratando de hacer lo mejor para ellos, y para su desarrollo como atletas. Más allá del talento y las condiciones que pueden tener, esto es algo que lleva mucho trabajo, disciplina, constancia en lo que realmente quieren”, explicó.

“Esto no es una cuestión de motivación, porque eso puede durar días, esto es algo sostenido de hace años. Hacen un esfuerzo muy grande para entrenar, así que muy orgullosa de ellos, acompañándolos en este camino. Tienen mucho futuro así que seguiremos trabajando para que ellos puedan alcanzar sus objetivos y sueños en el deporte, y seguir representando a nuestra ciudad”, agregó.

“Hoy tenemos libre, y este viernes a la madrugada pegamos la vuelta. Próximamente tendremos en Comodoro, el 30 de mayo el torneo Patagónico, donde vendrán estas provincias, con un equipo completo. Allí participarán todas las divisiones, desde Sub-15 a Mayores”, cerró.