Las hermanas Svoboda aspiran a seguir creciendo en el waterpolo

Las hermanas Svoboda afrontan una nueva temporada de waterpolo con muchos desafíos por delante. En el caso de Josefina, integra la Selección Argentina U16 que jugará un Sudamericano en Brasil y después participará en el Mundial de Croacia. A su vez, Valentina juega la Liga de Clubes de Rosario con el Club Provincial.

Josefina tiene 14 años, juega en el puesto marca boya y fue citada para integrar la Selección Argentina U16, por lo que tiene que viajar a Buenos Aires para entrenar dos veces por mes en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) de Buenos Aires.

Esta temporada, el combinado nacional tiene que competir en un Sudamericano en Brasil y después lo hará en el Mundial de Croacia.

Por su parte, Valentina tiene 16 años y ocupa la posición boya. Las dos chicas comodorenses juegan en el Club Provincial que compite una vez al mes en la categoría Primera de la Liga de Clubes en Rosario, Santa Fe.

Josefina, quien el año pasado disputó un Panamericano con Argentina, habló de lo que se viene y afirmó que “este año con la categoría U16 de la Selección Argentina de waterpolo vamos a jugar un Sudamericano en Brasil en mayo, y un Mundial en Croacia en julio”.

En ese sentido, la jugadora dijo que las expectativas para ambas citas internacionales “son siempre de ganar, pero más es dar lo mejor de nosotras”.