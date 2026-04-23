Esteban Márquez hizo podio en kata

El profesor comodorense compitió en el primer torneo Premundial de Karate “Okinawa 2026” que se desarrolló en Morón, provincia de Buenos Aires.

El último fin de semana el profesor comodorense de karate Esteban Márquez estuvo compitiendo en el 1º Torneo Premundial de Karate “Okinawa 2026”, en Morón (provincia de Buenos Aires). El comodorense logró un segundo lugar en kata -formas-, en el certamen que tuvo lugar en la sede Sociedad de Fomento Intendente Agüero.

Luego a su regreso a la ciudad aseveró. “Estuve participando en un Torneo Nacional organizado por AKAO y Kyudokan. Participé en kata y kumite, obtuve el segundo lugar en kata. Este fue el primer torneo del año que participé y donde fui a ver dónde nos encontramos parado, para ponerme objetivos para el próximo torneo”.

“Se destacó un excelente trabajo de arbitraje y un nivel muy bueno de los competidores. Cabe destacar que esta organización el año pasado seleccionó a los cuatro mejores competidores menores de 14 años, para el Campeonato Mundial Junior en Okinawa, cubriendo gastos de pasajes”, puntualizó Márquez.

Ahora, la próxima fecha será en Buenos Aires el 12 de julio donde el sensei Esteban Márquez (V Dan) seguirá trabajando para su clasificación mundialista. Y a nivel nacional está integrado y responde a las directivas del sensei Fabio Cristiani (VIII Dan).

“Este año como proyección se viene, un Torneo Nacional el 12 de julio, luego tenemos, 20 de septiembre en Epuyén el Torneo Provincial, el 6 de diciembre Torneo Provincial en Cholila. Pero nos preparamos para competir en Brasil en el año 2027 donde viajaremos en el mes de agosto. Y déjame agradecer al profesor Hernán Martínez, Comodoro Deportes, a todos mis alumnos por su constante apoyo”, dice Esteban Márquez, quien está dictando clases de karate los días martes y jueves en la vecinal del barrio José Fuchs, pero también brinda clases de kobudo –armas tradicionales japonesas- en Rada Tilly. Para mayores consultas los interesados pueden comunicarse al 297-4000957.