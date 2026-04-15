Franco Moroncini, Victoria Gallardo y Bautista Alloi lograron oro en categorías de Selección (ranking), en el inicio de la competencia oficial que organiza la Federación Argentina de Karate (FAK). A su vez, también se destacaron Malena Behr (oro), Leonardo Moroncini, Guadalupe Diz, Matías Iglesias, Federico Sánchez (plata) e Iñaki Urrutia (bronce).

Diez medallas para el karate local en la 1ª fecha del Circuito Nacional

En el club Once Unidos de Mar del Plata se desarrolló la 44ª edición de la Copa Atlántico de Karate 2026, concretándose así la 1ra fecha del Circuito Nacional Oficial de la Federación Argentina de Karate (FAK).

Nuestra ciudad estuvo presente con competidores de la Escuela Itosu kai que integran la Federación Chubutense, de los dojos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

La competencia duró dos días y convocó a 700 representantes de gran parte de Argentina, que incluyeron a deportistas de la Selección Nacional.

La delegación local aportó al medallero de la Federación Chubutense un total de cinco medallas de oro, cuatro de plata y una presea de bronce, logrando una notable actuación.

Se subieron a lo más alto del podio Franco Moroncini, Victoria Gallardo, Bautista Alloi y Malena Behr. Mientras que, salieron segundos Leonardo Moroncini, Guadalupe Diz, Matías Iglesias y Federico Sánchez. Y el único tercer puesto quedó para Iñaki Urrutia.

“Fueron dos días de gran competencia, alrededor de 700 competidores le dieron marco a este maravilloso evento que se desarrolló en el club Once Unidos de Mar del Plata. Nos vinimos con cinco medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce, estamos muy contentos por la actuación de cada alumno”, contó Daniel Moroncini.