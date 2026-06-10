El ciclismo de montaña define su calendario del segundo semestre

El titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y el director general de Deportes, Martín Gurisich, recibieron a Daniel Larrauri (presidente de la Asociación de Ciclismo de Montaña) y al organizador Sebastián Aguilar (Agrupación Zorrito Bike&Running), de cara al calendario del segundo semestre del mountain bike en la región.

Adelantaron la competencia organizada por Zorrito Bike en Kilómetro 8, que se realizará el 16 agosto, y también habrá actividad en el Rockgarden (Rally en parejas) organizada por ACIMO (8 de noviembre); la Agrupación Coby’s organizará el Festival Infantil de Mountain Bike (29 de noviembre) y se cerrará el año con el Rally del Petróleo en Astra (13 de diciembre).

“Nos reunimos con el organizador Sebastián Aguilar, para coordinar las competencias de acá a fin de año, organizar un poco y ayudar a algunos chicos que están surgiendo y se merecen a nivel nacional un apoyo. Vinimos a conversar con Hernán y Martín, organizar lo que resta del año y ayudar a los grupos que hacen carreras para los chiquitos”, comentó Larrauri.

“Ahora en julio se para todo, pero desde agosto tendremos algo así como una competencia por mes, o más, todavía. Entonces la idea es organizarnos, para no chocarnos y ver qué apoyo podemos tener los organizadores, porque se necesita, si no es muy difícil de hacer”, explicó.

“En agosto está Zorrito Bike con una competencia en Kilómetro 8, luego la Asociación organizará la Rockgarden, que es un rally en parejas. También tendremos una carrera en Cerro Azul y finalmente el Rally del Petróleo, que se hace en Astra en diciembre. Esas son algunas de las competencias. La reunión fue muy positiva, Hernán y Martín siempre nos están apoyando”, concluyó Daniel Larrauri, presidente de ACIMO.