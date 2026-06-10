Comodoro estará presente en el Open Internacional ITF Argentina 2026

Más de 750 competidores estarán compitiendo los días 13 y 14 de junio en el Open Internacional ITF Argentina 2026, certamen que se desarrollará en el Estadio MEPA, ubicado en la localidad de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires.

La competencia está organizada por la Federación de Taekwon-Do de la República Argentina – ITF (FETRA ITF), y tendrá a taekwondistas de distintas ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Ecuador.

Comodoro Rivadavia tendrá una fuerte presencia con una delegación de más de 50 personas pertenecientes a Red Group (Juan Millatureo), Grupo Sur (Carlos Velásquez - IV Dan) y Grupo Patagonia (Orlando Velásquez - VII Dan).

Antes de emprender el viaje, los integrantes de las escuelas visitaron al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

Sobre el desafío que se viene, Orlando Velásquez comentó que “estamos viajando una delegación grande de 50 personas con 41 competidores, el viernes tenemos el pesaje y el sábado y domingo la competencia. Llevamos competidores de distintas categorías y los chicos están con mucha expectativa porque es uno de los objetivos del calendario”.

Y destacó “el aporte de los padres, de los alumnos, de los instructores y las instituciones junto a Comodoro Deportes. Trabajamos en todos los aspectos para poder concretar el objetivo. Es complejo, pero no imposible si uno se lo propone”.

Por su parte, Juan Millatureo contó que “entrenamos mucho, venimos entrenando todos los días, estamos con todas las ganas para enfrentar este desafío que es el objetivo desde principio de año. Es un desafío internacional y esperamos obtener buenos resultados y, si no se dan, dejaremos todo en el área de competencia”.

El referente de Red Group manifestó que llevarán taekwondistas desde 7 años hasta juveniles y adultos (cinturones negros). Y valoró el trabajo de las tres escuelas: “Las tres escuelas nos pudimos reunir y hacer nuevamente un viaje, con el apoyo de Comodoro Deportes, de Hernán Martínez y todo su equipo que siempre nos acompaña.