Las escuelas de Mini Tramp planificaron la temporada 2026

Instructoras se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez con el objetivo de organizar lo que será el año para las diferentes escuelas y en conjunto realizar eventos de primer nivel.

El Mini Tramp, desde hace años, viene creciendo notoriamente en Comodoro Rivavavia y cada vez son más las escuelas y la formación de instructoras. Referentes de Mini Tramp se reunieron con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

Del encuentro formaron parte más de 25 escuelas, en lo que fue una reunión con el objetivo de organizar lo que será la temporada 2026 y en conjunto con la cartera deportiva realizar eventos de primer nivel. Sumado a lo que serán clínicas, viajes y el aporte económico que brindará el Estado municipal a través del Ente deportivo a las instituciones.

“Somos cerca de 40 instructoras de Mini Tramp, nos organizamos con Hernán (Martínez) para ver como trabajaremos en el transcurso del año. Si bien ya hace años venimos trabajando juntas con instructoras ahora se suman más profes”, dijo Yanina Sanhueza de Comodoro Jump.

En tanto que Lorena Romero, de Zona Jump acerca del encuentro comentó que en el mismo “se trató de lo que será el calendario anual, con los eventos y viajes que tendremos con la actividad”.

Su escuela que reúne a niñas de 3 a 15 años, con clases que se dictan en kilómetro 8. Este año tendrán la posibilidad de ser parte, nuevamente, de la Expo Deportes 2026.

“Este año tendremos la Expo Deportes, que es muy buena para sumar más deportistas. Nos juntamos con otras profes para ver cómo nos organizamos y que podemos lograr este año. Estamos agradecidas con el Ente, porque siempre están ayudándonos, lo cual es muy positivo al incentivarnos a seguir”, señaló.