El TC2000 presenta este viernes su 3ª fecha

La categoría correrá el fin de semana en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos, junto al Top Race y la Fórmula Nacional.

Este viernes a las 19 se realizará el lanzamiento de la 3ª fecha “Gran Premio NEXON” del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, que este 1, 2 y 3 de mayo volverá al Parque Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos, junto a la 3ª fecha del Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina y la 2ª fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional.

El evento tendrá lugar en la Peatonal del Bicentenario, ubicada frente al Palacio Municipal de la Ciudad de Concordia con la presencia de autoridades de Tango Motorsports, del Parque Autódromo Ciudad de Concordia, del Municipio de Concordia y pilotos de TC2000, del Top Race y de la Fórmula Nacional quienes brindarán todos los detalles del regreso al trazado entrerriano.