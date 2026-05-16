Newbery busca sacar una buena ventaja como local

Recibe este domingo a las 15 a Deportivo Roca de Rawson por la final de ida del torneo Provincial, que otorga una plaza para el Regional Federal Amateur.

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia recibirá este domingo a Deportivo Roca de Rawson por la final de ida del Torneo Provincial Clasificatorio Patagónico para el Regional Federal Amateur. El partido, que se jugará en La Madriguera, sin público visitante, dará comienzo a las 15.

Newbery viene de terminar primero en la zona “A” con 10 puntos y llega invicto a esta instancia del certamen, pero ahora quiere y a punta con todo a ascender al Regional.

Por su parte, Roca, que es dirigido por Isaías Aberasturi -ex DT del “Lobo” en 2021- terminó primero en la zona “B” con 9 unidades, las mismas que reunió Rada Tilly, pero el elenco de la capital provincial, salió favorecido en el desempate por la derrota de visitante de 2-1, gol que le permitió convertirse en el primer finalista del Clasificatorio.

La revancha de este torneo se jugará el domingo de la próxima semana en la capital provincial.