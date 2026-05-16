El deporte social como un derecho de la comunidad

En un Socios Fundadores colmado de familias, el intendente Othar Macharashvili encabezó, este viernes por la tarde, la Gala municipal de Actividades Sistemáticas que nuclea a los 104 espacios deportivos gratuitos de la ciudad. Durante el encuentro, que reunió a deportistas de todas las edades, se puso en valor la red de contención que alcanza a más de 26.000 participantes semanales en todo Comodoro Rivadavia.

El mandatario local destacó el esfuerzo presupuestario y humano, que realiza la gestión para sostener el deporte gratuito, señalando que, tras reunirse con pares de todo el país, son muy pocos los municipios que logran un despliegue de esta magnitud. "Me siento parte de todo este proceso en el que nos dedicamos a formar. La familia es la que educa y estoy orgulloso de la familia comodorense. Los profesores para mí son los capitanes de este gran equipo para llevar adelante el deporte en cada sede de esta ciudad", expresó.

En su discurso, Macharashvili hizo un énfasis particular en el acompañamiento del sector privado para potenciar las políticas públicas y sostuvo que “quiero dar un merecido reconocimiento a la empresa que hoy apoya estas actividades: Pan American Energy, quien nos sigue acompañando y va a levantar la vara mucho más, porque ve que invertimos y ve lo que generamos en estos programas de contención social y desarrollo comunitario. Gracias por seguir confiando en nosotros y ser los verdaderos capitanes de este proceso".

Por su parte, el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, agradeció la confianza de los padres y el trabajo de los docentes, a quienes definió como “los pilares de los espacios abiertos en la ciudad. El deporte municipal, es la actividad gratuita que el Estado brinda a cualquier vecino y vecina de cualquier edad. Estoy muy orgulloso de ver cómo evolucionan los docentes y cómo la familia está con ustedes; si ellos acompañan es porque las cosas se hacen bien”.

En la misma línea, el director general de Deportes, Martín Gurisich, resaltó la pasión de los instructores y técnicos que trabajan diariamente. "El deporte es un conjunto de profesores apasionados que trabajan hasta las 11 de la noche y preparan a los chicos junto al papá que está al lado acompañando. Esa pasión es la que nos hace grandes, no la abandonen nunca porque eso es lo que contagia a toda la comunidad", manifestó.

Foto: Prensa Comodoro.