Gimnasia-Independiente se jugará este lunes a las 21

Será el quinto juego de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet que está empatada 2-2. Se espera un Socios Fundadores repleto.

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia confirmó este sábado que el quinto juego de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, ante Independiente de Oliva se jugará el lunes a las 21 en el Socios Fundadores.

Lo único que se sabía de esta definición, que se encuentra igualada 2-2, era el día, pero en las últimas horas se oficializó el horario de partido que dejará a uno de los dos equipos instalado en las semifinales del certamen.

Gimnasia, que cuenta con ventaja deportiva, arrancó esta larga serie con dos triunfos en el Socios. Primero se impuso por 78-66, y luego ganó 77-72, mientras que Independiente venció en El Gigante de la Ruta 9, por 78-76 en el tercer juego y después 74-66, dejando la serie igualada 2-2.

Por otra parte, el otro encuentro, que también está empatado 2-2, se jugará en el “Fortín Rojinegro”, entre el local Regatas Corrientes y Ferro Carril Oeste.

Ese partido también dará comienzo a las 21:05 y será televisado por DSports, mientras que el juego entre el “Verde” y la “I” se transmitirá por la plataforma de Basquetpass.

QUIMSA VA POR LAS SEMIS E

INSTITUTO POR LA IGUALDAD

Por otra parte, este sábado desde las 20:30 se jugará el cuarto punto de la serie entre Instituto (1) y Quimsa de Santiago del Estero.

El partido, que se desarrollará en el estadio Angel Sandrín de Alta Córdoba, será controlado por Pablo Estévez, Juan Fernández y Fabio Alaniz y se podrá ver por Basquetpass.

La “Fusión” dio un paso importante en la serie al quedarse con el tercer juego en Córdoba y volver a tomar la ventaja en los cuartos de final. El conjunto santiagueño se impuso fuera de casa, recuperó la localía y ahora tendrá la chance de definir la clasificación a semifinales en el cuarto punto de la llave.

Instituto, por su parte, quedó sin margen de error. “La Gloria” necesita una victoria ante su gente para extender la serie y llevar la definición a un quinto encuentro en Santiago del Estero. Después de haber igualado la llave en el segundo juego, el equipo cordobés no logró sostener esa recuperación y volvió a quedar contra las cuerdas. Además, el cruce tiene un premio importante: el ganador se enfrentará a Boca Juniors en las semifinales.

Foto: Prensa Gimnasia.

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Panorama - Cuartos de final

SABADO 16 – Juego 4

En el estadio Angel Sandrín – Alta Córdoba

20:30 Instituto (1) vs Quimsa (2) – Basquetpass.

LUNES 18 – Juego 5

En el Fortín Rojinegro – Corrientes

21:05 Regatas Corrientes (2) vs Ferro Carril Oeste (2).

En el Socios Fundadores – Comodoro Rivadavia.

21:00 Gimnasia y Esgrima (2) vs Independiente (2).