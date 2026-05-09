Newbery busca acceder a la final ante su gente

Recibe este domingo a Independiente de Esquel, por la última fecha del Clasificatorio. Al “Aeronauta” le alcanza con un empate, mientras que los cordilleranos tienen que ganar. Por otra parte, Rada Tilly y Belgrano de Cholila, ya sin chances, se miden en la villa balnearia.

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia irá este domingo desde las 15 por el pasaje a la final del Torneo Provincial Clasificatorio Patagónico, cuando reciba a Independiente Deportivo de Esquel, un rival directo en esa lucha en la zona 1.

El ganador de este grupo se enfrentará a Deportivo Roca de Rawson, ya clasificado en la zona 2. Newbery es líder invicto con 7 unidades y le alcanza con un empate para lograr el objetivo, mientras que Independiente tiene 4 unidades.

Roca accedió a la final tras vencer a Belgrano de Cholila. De esta manera, dejó sin chances a Rada Tilly, que recibe a Belgrano a las 15. Si bien el “Aurinegro” tiene posibilidades matemáticas de igualar a los capitalinos en la cima, en ese caso, el desempate olímpico favorece a Roca.