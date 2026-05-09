Team Treno organiza el Regional Master y Abierto Cross

Será el sábado 23 de mayo en la Pista de Solado Sintético de Kilómetro 4 y se competirá en 32 categorías.

Festejando los 16 años del Team Treno del referente Mario Rodríguez, que se creó el 10 de mayo de 2010, el sábado 23 de mayo, a partir de las 11, se desarrollará el Campeonato Regional Master y Abierto Cross en la Pista de Solado Sintético de Km. 4.

Se competirá en 32 categorías, que abarcan desde U12 años a Master +75 años. Habrá medallas finisher y copas del 1ero al 3ero de cada categoría (incluyendo una que será para la escuela de policía).

Además, habrá un premio especial para el grupo con mayor inscriptos. La logística del evento estará a cargo de Manki Producciones de Leandro Manquillan (Trelew).

La competencia de atletismo, que cuenta con el aval de la Asociación de Atletas Master (AAM), es organizada por el Team Treno en conmemoración a su nuevo aniversario.

CATEGORIAS Y HORARIOS

- U12 (femenino y masculino): 11:15hs. (300 metros).

- U14 (femenino y masculino):11:25hs. (600 metros).

- U16 (femenino y masculino): 11:40hs. (1500 metros).

- U18 (femenino y masculino): 12hs. (3000 metros).

- U20/60-64/+75 (femenino y masculino): 12:30hs. (6000 metros).

- 20/29-40/44 (masculino): 13:30hs. (7500 metros).

- 20/29-55/59 (femeninos): 14:30hs. (7500 metros).

- 45/49- 55/59 (masculino): 15:30hs. (7500 metros).