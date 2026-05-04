Licanqueo y Calderero se impusieron en la Corrida 40º Aniversario de la Escuela 722

Vencieron en la clasificación general de los 10K en el barrio Próspero Palazzo. Además, Germán Soto y Marina Mansilla ganaron en la distancia de 5K.

La Escuela Nº722 cumple su 40º Aniversario y lo celebró con una nueva edición de la ya tradicional Corrida Atlética en el barrio Próspero Palazzo, con la organización de la institución escolar y el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

Se compitió en 5K y 10K, con la participación también de caminantes, y entre los atletas destacados la competencia principal fue para Miguel Licanqueo, quien ganó en Master 30-39 años además de ser el más rápido de la clasificación general, con un crono de 33 minutos exactos. Lo propio logró Rosana Calderero, la más veloz entre las mujeres con un tiempo de 43 minutos 17 segundos.

En 5K los ganadores fueron Germán Soto y Marina Mansilla, en tanto que también se destacaron venciendo en sus categorías Thiago Vargas y Paola Schielbelbein (Mayores), Flavia Brugger (Master 30-39 años), Alberto García y Julia Ocares (Master 40-49), Franco Pantanali (Master 50-59) e Ignacio Quinteros (Master 60-69).

En el evento estuvieron presentes el concejal Martín Gómez, el presidente de Comodoro Deportes profesor Hernán Martínez, junto al director general de Deportes, Martín Gurisich, la directora de la Escuela Nº722 María Carrizo y la referente del atletismo profesora Daniela Escalante.

“Estamos felices. Me enorgullece ser ex-alumna, ex-profesora y ahora directora titular de la Escuela Nº722. Toda esta convocatoria, la misma comunidad pedía que continuemos, que se siga sosteniendo la carrera. Vale la pena el objetivo, se concentraron muchos estudiantes y ex-alumnos, ex–profesores. También trasciende al barrio, porque la Universidad también está presente, muchos compañeros y colegas”, comentó María Carrizo -Dir. Esc. Nº722.

“Fomentándose el cuidado del cuerpo y la salud, el bienestar y que nuestros estudiantes se sientan acompañados. No perder de vista que el objetivo es poder comprar las sillas para el gimnasio y también se reciben donaciones de elementos de limpieza, porque todas las instituciones estamos atravesando situaciones complejas”, agregó.

“Está presente el Estado municipal, el concejal Gómez, el Ente Comodoro Deportes. Cada uno aportó su granito de arena para este momento. También la Unión Vecinal, Reynaldo Durante que participa en la Asociación Cooperadora, además de agradecer a los corredores y caminantes que vinieron a disfrutar de nuestro barrio”, cerró la directora de la Escuela Nº722.

……………..

Panorama

5K Caballeros

1- Germán Soto 18’45”

2- Sebastián Gómez 19’17”

3- Santiago Miranda 20’11”

5K Damas

1- Marina Mansilla 21’07”

2- Estefanía Llanquín 21’30”

3- Gabriela De Fernández 22’39”

10K Clasificación General Caballeros

1- Miguel Licanqueo 33’00”

2- Alberto García 34’12”

3- Franco Pantanali 37’00”

10K Clasificación General Damas

1- Rosana Calderero 43’17”

2- Flavia Brugger 46’57”

3- Marcela Russomando 49’30”

a9e0c7cc-6f91-42b6-a73c-098e366fbccf Foto: Prensa Comodoro Deportes.