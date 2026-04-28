Podios para Vidal y Chiorazzo en el 1º Meeting Internacional Master

Rocío Vidal obtuvo en San Luis una medalla plateada y dos de bronce, mientras que Leonel Chiorazzo logró tres preseas de oro. Además, participaron en el Regional como invitados, subiéndose también al podio en sus categorías.

Los atletas masters Rocío Talma Vidal y Leonel Chiorazzo, quienes se preparan físicamente en el Departamento Metodológico de Comodoro Deportes, tuvieron un gran 1º Meeting Internacional Master en San Luis, compitiendo en la milla y 3K de pista y 10K ruta.

Los entrenados por el PF Carlos Grünewald obtuvieron podios no solo en el certamen internacional organizado por CAMRA, sino que además fueron invitados a participar en la primera fecha del Campeonato de Colores Provincial y Regional de San Luis, logrando también podios en sus categorías.

El 1º Meeting Internacional Serranías Puntanas fue del 23 al 26 de abril, y ambos compitieron en las mismas distancias. Rocío Talma Vidal lo hizo en la categoría 35-39 años, con una medalla de bronce en 3 mil metros llanos (pista) y un tiempo de 12:58.47, mientras que en la milla también de pista fue medalla de plata con un tiempo de 6:17.05, y a centésimas del oro. Finalmente, en 10K ruta también logró bronce, muy cerca de la punta con un tiempo de 46:33.

Asimismo, Leonel Chiorazzo compitió en la categoría 30–34 años, logrando oro en las tres distancias. Ganó en 3K pista con un tiempo de 9:20, la milla con 4:40 y los 10K ruta con un tiempo de 33:40.

Además, los dos comodorenses fueron invitados al Campeonato Regional de San Luis: allí Talma Vidal fue tercera en su categoría (35-39) y novena en la clasificación general. Por su parte Chiorazzo fue primero en su divisional (30-34) y segundo en la general, detrás del olímpico Luis Molina (Río 2016).

“Competimos en las tres distancias así que había que dosificar para llegar bien a los tres eventos. En mi caso obtuve un muy buen resultado en la milla porque bajé mi marca y estuve a centésimas de la dorada. Me quedé con la plateada, y definimos casi de foto-finish, fue por nada. En los 10K ruta obtuve el tercer lugar y también casi la misma situación, estuve a 15 metros de la plateada. También tercer lugar en 3K pista. Ahora a descansar nomas y recuperarse”, comentó Rocío Talma Vidal.

“Agradecer a mi familia, a mi entrenador Luis Alberto ‘Pila’ Páez, al Ente Comodoro Deportes por ayudarnos con el Departamento Metodológico, al profe Carlos Grünewald y la Asociación Chubutense de Atletas Máster a quienes representamos”, concluyó Vidal.

Por su parte Leonel Chiorazzo agregó: “Conseguí la medalla de oro en los 3 mil, la milla y los 10K el domingo, lo que era válido por el campeonato regional. Quedé segundo de la clasificación general corriendo como invitado, así que fue una buena carrera. Contento por haber corrido con otros atletas de la región también. Tres doradas en Master, algo similar a Entre Ríos el año pasado, así que un buen arranque de año. Gracias a mi entrenador Mario Rodríguez, mi familia y toda la gente que nos acompaña”.

“Ahora nos vamos a enfocar en la carrera de la Universidad a principios de mayo, y el Regional de Cross organizado por el Team Treno en la pista de Km. 4. Luego prepararemos el Nacional en el CeNARD para septiembre, y Maxi Games en noviembre. Además, seguramente también alguna media maratón estará en el calendario”, sentenció Leonel Chiorazzo.