Emma Díaz sumó minutos en la victoria de Argentina

La futbolista comodorense ingresó en el triunfo ante Bolivia por 3-0. De esa manera, la “Albiceleste” lidera el Grupo A del Sudamericano que se disputa en Paraguay.

La Selección Argentina de fútbol le ganó por 3 a 0 a Bolivia por la tercera fecha de la CONMEBOL Sub 17 Femenina que se está desarrollando en Paraguay y dio un paso importante para clasificar a la siguiente fase. La comodorense Emma Díaz entró en el segundo tiempo y jugó 27 minutos.

Luego de su debut oficial en el empate 1 a 1 ante Colombia, donde fue titular, vistió la casaca Nº4 y jugó 84 minutos, Emma Díaz participó del segundo triunfo de la Selección Argentina en la CONMEBOL Sub 17 Femenina en Paraguay.

La futbolista comodorense ingresó por Briana Lagartera a los 67 minutos en el encuentro se disputó en el estadio del Centro de Alto Rendimiento Femenino (CARFEM), ubicado en la ciudad de Ypané, y los goles argentinos fueron convertidos por Lola Conde (43’), Agustina Maldonado (52’) y Lola Hernández (73’).

Con esta goleada, el combinado albiceleste es el puntero del Grupo A con 7 unidades y quedó cerca de acceder a la siguiente instancia. Las dirigidas por Christian Meloni ahora tendrán fecha libre y el domingo 3 de mayo, a las 20, cerrarán la fase de grupos enfrentando a Chile.