En Dolavon se puso en marcha el Zonal II de Juegos Comunales

Se desarrollaron las pruebas de atletismo y tenis de mesa, organizadas por Chubut Deportes, con cerca de un centenar participantes.

Este martes en la localidad valletana de Dolavon, se puso en marcha una nueva fecha de los Juegos Comunales 2026, dispuestos por el Gobierno del Chubut a través de Chubut Deportes.

El evento, que cuenta con el respaldo de Pan American Energy y la Fundación Banco Chubut, reunió en este primer día de actividades a cerca de un centenar niños y niñas de entre 8 y 14 años, quienes compitieron en las disciplinas de atletismo y tenis de mesa, en la pista y gimnasio municipal, respectivamente.

Toman parte del Zonal II, las localidades de 28 de Julio, Gaiman, Camarones, Dique Florentino Ameghino, Dolavon, Los Altares, Puerto Pirámides y Las Plumas.

Antes del inicio de las pruebas atléticas, se desarrolló el acto protocolar en el Gimnasio Municipal, el cual contó con las presencias del intendente municipal, Dante Bowen, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, el gerente del Relaciones Institucionales Agustín Landau (Relaciones Institucionales), las directoras de Deporte de Dolavon (Ivana Linares) y Gaiman (Noelia Bragoli) y el secretario de Cultura y Turismo local, Fernando Saldivia.

“CELEBRAR EL DEPORTE”

En su alocución el intendente Bowen manifestó que “debemos celebrar el deporte, que es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos. Ivana (Linares) viene haciendo un trabajo enorme en Dolavon y estoy orgulloso de su gestión y celebro lo que está haciendo provincia con los Juegos Comunales”.

Hoy tenemos más de 200 inscriptos y alrededor de 5000 chicos de toda la provincia participando de estas instancias. Es un programa sumamente integrador que hay que seguir potenciando año a año”, finalizó.

Por su parte Reyes señaló que “el primer gran objetivo es potenciar el deporte, es dar oportunidades a los que menos tienen y esta gran herramienta que tenemos en la provincia que son los Juegos Comunales, lo está logrando.

“Es un programa que ya existía, pero que lo fuimos potenciando y creciendo. Sumamos pueblos como Gaiman, Sarmiento y Trevelin, sentíamos que tenían que ser parte de esto y tener esta oportunidad. Eso significa que cada vez tendremos mas chicos haciendo deporte”.

En el cierre dejó un importante anuncio: “Hubo una decisión política del gobierno de llevar adelante este programa y entendíamos que esa decisión política debía trascender. Es por ello que la próxima semana, los Juegos Comunales se van a transformar en Ley, lo que significa que trascenderá la gestión y llegue quien llegue, el programa estará consolidado y ojalá con el tiempo siga creciendo como viene siendo”.

La actividad de este zonal continuará y concluirá el miércoles por la tarde, con la disputa de un multitudinario torneo de futsal, el cual contará con la participación de más de 150 niños y niñas.