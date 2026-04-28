Se realizó una nueva concentración en el Gimnasio municipal 1 de Comodoro Rivadavia con Tope Selectivo.

Chubut ya tiene el equipo de judo para los Juegos Epade

El último fin de semana se llevó a cabo en Comodoro Rivadavia, una nueva concentración, con Tope Selectivo, para la disciplina de judo, que se prepara para los Juegos Epade 2026, que se realizarán del 17 al 23 de mayo, en el caso del judo, será en Santa Rosa, La Pampa.

Participaron del encuentro organizado por Chubut Deportes, un total de 40 deportistas (en ambas ramas) encuadrados en las categorías de Epade y Araucanía, de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew y Trevelin.

Los deportistas, junto al cuerpo técnico integrado por Gaspar Vergani, Florencia Fernández y Alejandro Mansilla, se alojaron en instalaciones del Hotel Deportivo de la ciudad petrolera y realizaron sus entrenamientos en el Gimnasio municipal N°1.

Acompañó la concentración del doctor Lucas Escobar, integrante del cuerpo médico de Chubut Deportes, que realizó evaluaciones a los deportistas.

Se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo, con tres turnos cada una. Durante esos turnos se desarrollaron actividades vinculadas al tope selectivo en sí, además de entrenamientos específicos. También realizaron test físicos para poder proyectar el desarrollo de los chicos a lo largo del año y evaluar posibles mejoras.

La entrenadora del equipo femenino, Florencia Fernández destacó que “se trabajó sobre la lucha y el perfeccionamiento de técnicas base. A su vez, se hizo una clase compartida con judocas de Comodoro Rivadavia, a la que también se sumaron chicos de Caleta Olivia. Esto permitió enriquecer las formas de lucha de los convocados, ya que se generó un espacio de intercambio, motivación y transmisión de experiencias entre distintas localidades”.

“En general, fue una concentración muy positiva, que aportó no solo desde lo técnico y físico, sino también desde lo grupal, fortaleciendo el judo chubutense”, aseguró en el cierre.

El equipo provincial quedó integrado de la siguiente manera:

Femenino

Agostina Farías

Zaira Velasco

Abigail Currumil

Selena Calfuqueo

Tecnica: Florencia Fernández

Masculino

Franco Landa Vidal

Aquiles Monje

Hilario Vallejos

Lucas Barros

Tecnico: Gaspar Vergani

Delegado: Alejandro Mansilla