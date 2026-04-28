PSG venció 5-4 a Bayern Munich en un partidazo para la historia

Fue por el partido de ida de una de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Este miércoles juegan Atlético de Madrid y Arsenal.

En un espectacular y auténtico festival de goles en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain de Francia tomó este martes una leve ventaja de 5-4 sobre el Bayern Munich de Alemania en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa.

El equipo alemán golpeó primero con el tanto de Harry Kane, pero el PSG reaccionó con autoridad y dio vuelta la historia gracias a Khvicha Kvaratskhelia y João Neves.Antes del descanso, Michael Olise volvió a equilibrar el marcador para los bávaros, aunque Ousmane Dembélé apareció para devolverle la ventaja a los dirigidos por Luis Enrique.

En el complemento, el espectáculo no dio respiro: Kvaratskhelia y Dembélé volvieron a convertir para estirar la diferencia del conjunto parisino, mientras que Dayot Upamecano y Luis Díaz descontaron para el Bayern y mantuvieron la incertidumbre hasta el final.

Finalmente, fue victoria 5-4 para el PSG en una noche cargada de emociones.

El duelo del martes 5 de mayo en el Allianz Arena de Munich dictará por lo tanto sentencia para decidir un boleto a la final del 30 del mismo mes en Budapest, que también buscan Atlético de Madrid de España y Arsenal de Inglaterra, que disputan este miércoles la ida de su semifinal en la capital española.