La 10ª edición de la Aventura Franca Austral ya tiene fecha

La carrera de running se desarrollará el 9 de agosto en el Area Natural Protegida El Doradillo.

La profesora Alejandra Ibrahim, miembro del directorio de Chubut Deportes, recibió en horas de la mañana de este lunes, a los organizadores de la carrera de running Aventura Franca Austral, que ha logrado conjugar la majestuosidad de la naturaleza con un evento deportivo de calidad y sustentabilidad.

Tanto Damián Blanco como Juan Angeleri, mostraron su satisfacción por el acompañamiento que le dará Chubut Deportes al evento que se llevará a cabo el domingo 9 de agosto en 4 distancias de 26k, 19k, 11k y 7k, con circuitos que recorren este lugar único atravesando cañadones, senderos de campo, canteras, acantilados y playas rodeadas de fauna y flora autóctona.

Vale mencionar que, al realizarse dentro de un Area Natural Protegida, la organización ha tomado muchas medidas para disminuir el impacto y darle sustentabilidad al evento. En el mismo se separan residuos y se trasladan las botellas a la planta de reciclados, se utilizan bolsas compostables para la entrega de kit, los puestos de hidratación utilizan vasos reutilizables que vuelven a utilizarse en la próxima edición y, además, para completar estas medidas, se traslada a todos los participantes en micros que evitan el movimiento de muchísimos autos y así reducir la huella de carbono del evento.

Todavía quedan cupos disponibles y los interesados se pueden inscribir ingresando en la web de la carrera: www.aventurafrancaaustral.com.ar o consultando al whatsapp 2804880654.

Esta carrera que llegó a 10 años, es un evento que ha logrado trascender una mera competencia de running, es un sueño, un desafío, un objetivo para cada uno de los que participan. Más de 4.000 atletas ya vivieron la experiencia de correr con ballenas. Esta es tu oportunidad de sentirlo con tus zapatillas y tu corazón.

El lanzamiento de esta 10° edición se realizará en el Auditorio de Chubut Deportes, el miércoles 3 de junio de este año.