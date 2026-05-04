Thomás Bustamante dominó el Regional Patagónico de ciclismo de montaña

El comodorense, en categoría Elite, se quedó con la fecha final que se desarrolló en el circuito de El Infiernillo.

El circuito “El Infiernillo” fue el escenario de una emocionante fecha final del Campeonato Regional Patagónico XCO Zona Este, certamen organizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña Regional Patagónica Este con el acompañamiento de Comodoro Deportes. En el cual participaron más de 60 ciclistas y tuvo como triunfador al comodorense Thomás Bustamante en la categoría Elite.

Comodoro Rivadavia vibró con una emocionante competencia de mountain bike en la modalidad Cross Country olímpico, en un tradicional escenario de competencias nacionales e internacionales.

En la fecha final del Campeonato Regional Patagónico XCO Zona Este, se compitió en todas las categorías competitivas por los títulos regionales que abren paso para las instancias nacionales.

En donde el comodorense Thomás Bustamante se quedó con la categoría Elite/Sub23. Los otros ganadores fueron: Nicolás Heras (Master B1); Roberto Argüello (Master A); Gustavo Caninqueo (Infantiles B); Mauricio Griffiths (Master B2); y Christian Torá (Master C1).

“Los participantes disfrutaron de un ambiente festivo, rodeados de naturaleza y con la adrenalina al máximo en cada descenso. Se vivió una gran fiesta del ciclismo de montaña”, expresó Alejandro Bustamante (F.A.Ci.Mo.).

Y añadió que “también diseñamos un circuito promocional para aquellos que se inician en este apasionante deporte e hicimos una fecha especial para niños, integrativa y gratuita, para fomentar el entusiasmo por el Mountain Bike desde temprana edad”.

LOS GANADORES

Categoría Elite/Sub23: Thomas Bustamante.

Categoría Master B1: Nicolás Heras.

Categoría Master A: Roberto Argüello.

Categoría Infantiles B: Gustavo Caninqueo.

Categoría Master B2: Mauricio Griffiths.

Categoría Master C1: Christian Torá.