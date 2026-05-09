Isabella Chávez apunta al Clausura y la chance del Sudamericano de patín

La alumna de la escuela de patín “Sueños sobre ruedas”, Isabella Chávez, junto a su madre Nadia Torres mantuvieron una reunión con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, con vistas a las competencias que se vienen para la patinadora. Chávez tiene como objetivo estar en el torneo Clausura en Río Segundo (Córdoba), donde buscará plaza para el Sudamericano de Brasil.

Isabella tiene 11 años y compite en World Skate categoría infantil, tuvo invitaciones y clasificación a torneos internacionales en Estados Unidos (enero) y Alemania (mayo), pero solo ha podido estar presente en el Apertura y Copa Mundial disputadas en Buenos Aires, en tanto que se prepara para el Clausura, donde también tendrá la chance de clasificar al Sudamericano de Brasil que será en julio.

“Fue una reunión muy amena, siempre Hernán nos recibe muy bien y agradecidas porque siempre nos está ayudando de alguna manera. Creo que Isa se va contenta”, expresó Nadia Torres, madre de Isabella.

“El calendario de patín es muy acotado, y en enero Isa recibió la noticia de la clasificación a una Copa en Orlando (Estados Unidos). Decidimos que no iba a participar de ese torneo, luego comenzó el año calendario con el Apertura en Buenos Aires. Luego, conforme al ránking que ella tiene clasificó para la World Cup también en Buenos Aires, en la que también compitió”, explicó.

“En ese torneo quedó en el 12º puesto a nivel mundial, mientras que por el momento está séptima en el ránking nacional. En dos semanas viajamos al Clausura en Río Segundo, Córdoba. En el medio, nos confirmaron que había clasificado para una Copa del Mundo en Alemania, para la cual también decidimos que no viajará, ya que nos avisaron con muy poco tiempo de anticipación”, agregó.

“Nos queda por delante el Clausura, y si llega a clasificar al Sudamericano que este año es en Brasil, entre junio y agosto. Hay una posibilidad de que también vaya Camila Gallardo y el cuarteto de Olas del Sur. Eso está muy bueno, porque más atletas de Comodoro nos representarán”, señaló.

Por su parte, Isabella Chávez comentó: “Mi año va muy bien por ahora, y Hernán siempre nos recibe super bien. Muy feliz por todo lo que ya estoy viviendo, y trabajando mucho para seguir cumpliendo mis objetivos.

“También complicada con el colegio, los viajes, completar las tareas. Ahora me estoy preparando muy bien porque este será un clasificatorio al absoluto. Los entrenamientos son muy exigentes, tengo toda una rutina. Tengo mi profe de acá que es Romina Villafáñez y en Buenos Aires a mis profesoras Laura Vigil y Paola Carboni. Un agradecimiento especial para ella”, añadió Isa, que debido a la estadía de su hermana en Buenos Aires, también pasó gran parte de este año allí, entrenando fuertemente con Laura Vigil, Paola Carboni, con el apoyo de Romina Villafáñez desde Comodoro.