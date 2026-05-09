Marcos Hernández tiene como objetivo el Ironman de Valdivia

El triatleta comodorense ya se recuperó de una lesión y entrena fuerte para el difícil desafío del 10 de noviembre en Chile.

El triatleta comodorense Marcos Hernández se reunió con el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, con la mira puesta en su preparación para el Ironman de Valdivia, Chile. Ya recuperado de una lesión, entrena fuerte para un difícil desafío que incluirá 42K de pedestrismo, 180K de ciclismo y casi 4 mil metros de natación.

Hernández participará en el Ironman en categoría Masters 40-44 años, en una competencia muy exigente que implica 3900 metros de natación, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros de pedestrismo.

“Hoy pudimos reunirnos con Hernán, planteando un objetivo claro que el Ironman de Valdivia en Chile, en noviembre. Con el fin de poder estar ahí nos reunimos, siempre tuve el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes. Son competencias caras en lo económico, y con Hernán pudimos ver costos y me van a respaldar en esa competencia”, comentó.

“Vamos a estar presentes en la carrera de la Universidad. Es una satisfacción correr con la gente de acá, es un estímulo de entrenamiento. Queda mucho para el Ironman, pero es parte del entrenamiento. Mario Rodríguez está dándome una mano en la parte de pedestrismo con el Team Treno”, afirmó.

“Tuve una pequeña lesión en la planta del pie, estuve tres meses llevando a cabo la rehabilitación, gracias también a Walter Ríos, a los masajes de Virginia Martínez, también Diego Pintos. Gente que siempre me da una mano, y hay que ser agradecido. Hace cuatro semanas que vengo entrenando parejo”, resaltó Hernández.

“Hay experiencia, y eso suma a la confianza en lo que uno puede dar. Ya hemos hecho esas distancia, la bicicleta quizás es lo que más lleva tiempo, hay que estar 4 o 5 horas y hacerlo tres veces a la semana. El pedestrismo también demanda mucho, entre comillas entonces lo más fácil es la pileta. Lo más difícil hoy es la bici, sobre todo por el clima y el relieve. Eso igual fortalece mucho la mente, que es muy importante en este tipo de competencias”, explicó el triatleta, que de hacer podio en su categoría, podría tener opción de clasificación al Mundial de Hawai 2027.

“Con Hernán pudimos tener una buena conversación, llegamos a un acuerdo bueno, especialmente en lo que será la inscripción, que lo vamos a hacer el mes que viene. Luego haremos algunos eventos para recaudar fondos para que se haga más liviano todo, y poner foco en el entrenamiento, con todo ordenado para que la cabeza esté tranquila y con confianza”, cerró Hernández.