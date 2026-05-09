Comodoro es sede del Argentino Mixto de newcom

El torneo, que se desarrollará hasta este domingo, cuenta con la participación de 57 equipos en las categorías +50 y +60, en el nivel “A” y “B” y son de diferentes provincias del país.

El viernes, en las instalaciones del Club Ingeniero Huergo, se llevó adelante la apertura del Torneo Argentino de Newcom Mixto, con la participación de 57 equipos en las categorías +50 y +60, en nivel “A” y “B”, provenientes de las distintas provincias del país.

El torneo es organizado y fiscalizado por la Federación Chubutense de Voleibol (FeChuVol), con el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

El intendente Othar Macharashvili encabezó el acto inaugural del certamen, con las delegaciones que llegaron desde las distintas provincias del país. El torneo se disputará hasta este domingo en los gimnasios municipales N° 2, N° 4 y el Huergo.

Macharashvili estuvo acompañado por el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el director general de Deportes, Martín Gurisich; el tesorero de la Federación de Vóleibol Argentino (FeVA), Gustavo Rasgido; la presidente de la Federación Chubutense de Vóleibol (FeChuVol), María Eugenia Rodríguez; y dirigentes de los equipos participantes.

Se entregaron reconocimientos a las autoridades municipales por el apoyo otorgado para la concreción del torneo fiscalizado por la FeChuVol.

María Eugenia Rodríguez destacó la gran participación de equipos que son parte del certamen. “Por primera vez con cinco equipos de Tierra del Fuego. Es un trabajo en conjunto, hay gente de Santa Cruz, La Rioja, Córdoba, Catamarca que nos acompañó en algún momento, San Luis. Es muchísimo trabajo a pulmón y esfuerzo de cada uno los equipos. El deporte puede más y lo vemos en Comodoro. Agradecemos la política deportiva que tiene Comodoro Rivadavia”, manifestó.

El intendente por su lado, les brindó la bienvenida a todas las delegaciones que son parte de la competencia. “Después de un gran trabajo llegamos a tener campeonatos argentinos en nuestra ciudad. Esto no es casual, es una labor diaria, en organización, ejecución para que los deportistas de todo el país estén acá. Hay mucho esfuerzo atrás. En esta ciudad entendimos que el deporte debe ser una política de Estado, por eso tiene presupuesto y estamos trabajando en desarrollar más espacios acordes para estos eventos”.

El mandatario, remarcó el crecimiento del newcom en los últimos años en la ciudad. “El deporte es una forma de generar recursos, todos nos debemos este aplauso, deportistas, dirigentes, el Ente Comodoro Deportes para estar a la altura de las circunstancias. Esto lo hacemos entre todos y el deporte nos forja en esta parte del proceso”.

Mientras tanto, Hernán Martínez, aseguró que desde el Estado municipal al newcom “lo reconocimos como un deporte hace mucho tiempo con Othar (Macharashvili), y cuando recién se reunían, en ese momento, para hacer esta actividad nos dimos cuenta que iba a ser una actividad deportiva, que iba a crecer como tal y se iba a desarrollar como hoy lo tenemos. Más allá de los resultados en lo deportivo, les agradecemos esta energía que manifiestan y nosotros que estamos adelante en una conducción entendemos que vale la pena lo que hacemos”.

El titular de cartera deportiva subrayó que desde el Estado municipal “entendimos que el deporte tiene que ser parte de lo cotidiano y para eso esta ciudad tenía que ser capaz de poder recibir, organizar y estar a la altura, no solo de esta provincia, y región, sino de todo el nivel nacional. Nos sentimos orgullosos de poder hacerlo y que trabajamos en hacer las cosas que a la larga se disfrutan”.