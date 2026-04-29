Malvinas Argentinas se enfoca en la 5ta Copa Challenger de newcom

El certamen se desarrollará del 4 al 6 de septiembre en el Gimnasio municipal Nº 4 del barrio Standart Norte de Comodoro Rivadavia.

En su planificación anual, el equipo comodorense de newcom Malvinas Argentinas trabaja para organizar la 5ta edición de la Copa Challenger, certamen que se disputará los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Gimnasio municipal Nº4 del barrio Standart Norte.

El certamen se jugará en las categorías +40 años, +50 años, +60 años y +68 años, y hasta el momento está confirmada la presencia de equipos de Pico Truncado, Comandante Luis Piedra Buena, Río Gallegos, El Calafate, San Julián, Caleta Olivia y La Pampa.

Integrantes de Malvinas Argentinas se juntaron con el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, con el motivo de presentar la labor anual y trabajar en distintas cuestiones.

“Solicitamos una reunión por una cuestión que le presentamos la labor que vamos a desempeñar durante todo el año. Y reforzar el pedido que hemos realizado en cuanto al apoyo necesario para la realización de la Copa Challenger”, indicó Víctor Farcy.

En ese aspecto, agregó que “tenemos una gran concurrencia de equipos, prácticamente vienen de todo el país, es un lindo torneo, es lindo jugarlo y participar. Todos los años se trata de llegar un poquito más hacia el interior, vinieron equipos de Salta, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, cada vez se va tratando de agrandar más”.

Y dijo que “la situación económica está difícil para todos pero afortunadamente siempre Comodoro Deportes viene colaborando como para que podamos organizar y que el torneo se vaya haciendo cada vez más grande”.

Cabe aclarar que, la comisión directiva de Malvinas Argentinas está integrada por los referentes Víctor Farcy (institucional), Laura Tamini (administrativo) y Javier Barros (deportivo), a ellos se les suman el tesorero y el revisor de cuentas.

En torno al momento que viven como institución, Farcy explicó que “estamos bien, vinimos a presentarle a Hernán (Martínez) cómo está funcionando el club, quienes somos las autoridades. Estamos disputando los torneos locales de newcom, en los primeros planos de cada categoría. Presentamos todo y el club está funcionando de la mejor manera”.