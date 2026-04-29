El Atlético y Arsenal no se sacaron ventajas en Madrid

Empataron 1-1 por la “semi” de ida de la Liga de Campeones de Europa. Viktor Gyökeres marcó el tanto de los ingleses e igualó el argentino Julián Alvarez, ambos desde el punto del penal.

Atlético Madrid de España, que dirige el argentino Diego Simeone, empató este miércoles de local 1-1 ante Arsenal de Inglaterra por una de las semifinales de ida de la Liga de Campeones de Europa.

El partido, que se jugó en el estadio Metropolitano de la capital española, tuvo el arbitraje del neerlandés Danny Makelie. El sueco Viktor Gyökeres, de penal, abrió la cuenta para el conjunto visitante, mientras que el argentino Julián Alvarez -ex River Plate-, igualó también desde los doce pasos.

La próxima semana, en Londres, se jugará la revancha donde se conocerá uno de los finalistas que irá en busca de la Orejona. La otra “semi” la jugarán en Alemania, Bayern Munich y Paris Saint Germain, que en el partido de ida se impuso en un partidazo 5-4.

Después de un primer aviso del elenco visitante tras un desborde de Noni Madueke que, por detrás de todos, no pudo empujar el ecuatoriano Piero Hincapié, el ‘Colchonero’ lo tuvo con un remate desde afuera del área de Julián Alvarez que exigió una buena respuesta de David Raya.

Sobre el cierre del primer tiempo llegó la gran polémica en el Metropolitano. El juez del partido vio un supuesto empujón de David Hancko a Viktor Gyökeres dentro del área, y, para sorpresa de todos, sancionó la pena máxima.

El delantero sueco no falló y anotó el 1-0 con el que se fueron al vestuario.

En el complemento, el dueño de casa le pagó con la misma moneda y llegó al empate cuando, a lo 10 minutos, el árbitro -lo tuvo que ir a ver el VAR- marcó una mano dentro del área de Ben White tras un remate de Marco Llorente y Julián Alvarez -que luego salió con molestias-, con un disparo potentísimo, anotó el 1-1.

Tras el empate, el conjunto español ganó protagonismo y estuvo cerca de dar vuelta el resultado, mientras que en los minutos finales el Arsenal intentó responder sin éxito. Con el 1-1 definitivo, la llave queda abierta y se definirá la próxima semana en la capital inglesa.