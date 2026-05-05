Luciano Mayorga: "siento que hubo un pedacito de Comodoro corriendo en Boston"

El maratonista, entrenador y periodista especializado en running estuvo hace unas semanas en Estados Unidos. El atleta comodorense visitó al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y comentó su experiencia en la maratón más antigua del mundo.

Luciano Mayorga, más conocido por el mundo del atletismo como Lucho, es maratonista, entrenador y director de la plataforma Locos por correr, y hace algunas semanas estuvo por primera vez en la Maratón de Boston, una de las más importantes del mundo junto con las otras seis que conforman el circuito de Majors (Chicago, Nueva York, Berlín, Londres, Tokyo y Sidney).

Mayorga es comodorense, radicado hace más de veinte años en Buenos Aires, y al visitar la ciudad, aprovechó para saludar al profesor Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes, y compartir la experiencia en Estados Unidos.

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“Vine por un evento familiar y quería saludar a Hernán, y contarle que hubo un comodorense en la Maratón de Boston, que es la más antigua del mundo”, expresó Lucho Mayorga, agregando que se trata de la maratón más competitiva del mundo, ya que requiere una marca mínima de clasificación.

La Maratón de Boston se celebró el 20 de abril, fue la 130ª edición, ganada por segundo año consecutivo por el keniata John Korir. La competencia tiene inicio en 1897 y solo fue interrumpida en 2020 por la pandemia. “Es de altísimo nivel, muy exigente, hace acordar a la carrera de Crónica, específicamente el tramo de Rivadavia y Kennedy, hasta Rivadavia y Alem. Todo el tiempo así, con lomadas, muy exigente”, sostuvo.

“Este año hubo 30 mil competidores, hubo otros argentinos también, y siento que hubo un pedacito de Comodoro corriendo en Boston. Fui con mi mujer, aprovechamos para hacer turismo también. Fui con el apoyo de todo mi equipo, estaban todos mis alumnos pendientes, y toda la comunidad de Locos por correr. Fue muy lindo terminar la maratón de Boston con una banderita argentina. La saqué, la levanté para que se vea en fotos y videos. Siempre que voy afuera llevo una banderita argentina, me da mucho orgullo”, señaló Mayorga.

“El tiempo fue 3 horas 25 minutos. Clasifiqué en Rosario con 3h06m., pero allá hice 3:25 porque es más difícil, además de la anécdota del calambre del kilómetro 37. Me dio un calambre en el isquiotibial, así que tuve que aflojar, caminar un poquito, pero llegué bien y feliz. Es la tercera Major que corro. Ya corrí Chicago, Nueva York y ahora Boston. Luego veré para tratar de seguir corriendo el circuito”, añadió.

“Aprovecho y meto el chivo. La plataforma Locos por correr es una comunidad muy grande, pueden encontrar las redes sociales, locosporcorrer.com y tiene tres ejes: información, divulgación y entrenamiento del running. Noticias y actualidad, divulgación de herramientas que necesita todo corredor, y entrenamiento propiamente dicho. Trato de generar contenido pensando qué me hubiera gustado a mi saber cuando empecé a correr en el Liceo”, cerró.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.