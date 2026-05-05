La CAI festejó tres triunfos en Puerto Madryn

Se impuso en Sub 13 (3-1), Sub 15 (1-0) y Sub 17 (2-0) ante Guillermo Brown por la cuarta fecha de la fase inicial del torneo Juvenil que organiza el Consejo Federal de la AFA.

Un martes más que positivo tuvieron los equipos de las formativas de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia que le ganaron los tres partidos -Sub 13, Sub 15 y Sub 17- a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la cuarta fecha de la fase inicial del Torneo Juvenil, que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

La jornada del martes arrancó con la victoria del equipo comodorense en Sub 13 por 3-1, con goles de Mateo Ferreyra, Lautaro Bringas e Iván Calfín. El gol de Brown lo hizo Giovanni Laportilla.

De esa manera, el elenco, que conduce Mauro Villegas, lidera la zona 7 con puntaje ideal, con 12 puntos, producto de cuatro partidos ganados.

A continuación, la CAI logró un nuevo triunfo con el equipo Sub 15 al imponerse por 1-0 con gol marcado por el delantero Santino Díaz, quien ingresó en el complemento y convirtió su tercer tanto en el torneo.

Con este resultado, el cuadro dirigido por Mario Amado, sigue bien arriba en las posiciones con 9 puntos (3 ganados y uno perdido).

Cerrando el martes, se jugó el partido de Sub 17 entre ambas instituciones, con victoria para el cuadro “Azzurro” -actual defensor del título- por 2-0, con dos goles de Leonel Freschi. El primero lo marcó a los 31’ del primer tiempo, mientras que el segundo, fue a los 20’ del complemento. De esa manera, el delantero llegó a cuatro goles en el certamen.

Los entrenados por César Villarroel, continúan firmes en la parte alta de la zona con 10 puntos. En cuatro fechas, llevan 3 triunfos y un empate, con 9 goles a favor y todavía no recibieron goles.

Este miércoles, mientras tanto, se adelantará la 14ª fecha, en donde los equipos de la CAI visitarán a Huracán de Trelew. A las 11 se jugará el partido de la Sub 13, a continuación será el de Sub 15 y cerrará la programación el encuentro de Sub 17.

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Panorama de la 4ª fecha

MARTES 5 – Cancha Auxiliar Rolo Sandoval (Puerto Madryn)

Sub 13

- Guillermo Brown 1 / CAI 3 (Mateo Ferreyra, Lautaro Bringas e Iván Calfín).

Sub 15

- Guillermo Brown 0 / CAI 1 (Santino Díaz).

Sub 17

- Guillermo Brown 0 / CAI 2 (Leonel Freschi 2).

Programa

MIERCOLES 6 – Cancha: Huracán (Trelew).

11:00 Huracán vs CAI (Sub 13).

12:30 Huracán vs CAI (Sub 15).

15:00 Huracán vs CAI (Sub 17).