Así se jugarán los octavos de final del Apertura

Entre los destacados, el sábado, a las 19, Boca recibirá a Huracán, y el domingo, en el mismo horario, River se medirá en el Monumental ante San Lorenzo. También sobresale el clásico Talleres-Belgrano.

La victoria de Instituto ante Estudiantes de Río Cuarto le puso el broche este lunes a la novena y última fecha de la Fase Regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, que terminó de definir los clasificados y cruces para los octavos de final.

Así las cosas, entre este sábado y domingo, se jugarán los playoffs que tendrán varios platos fuertes. El clásico cordobés entre Talleres y Belgrano abrirá el telón de octavos de final, a las 16:30, y a continuación, desde las 19, Boca Juniors enfrentará a Huracán.

Argentinos Juniors contra Lanús, e Independiente Rivadavia y Unión, ambos a partir de las 21:30, completarán las llaves del sábado.

Al día siguiente, el primer cruce comenzará a las 15 con Rosario Central e Independiente. A continuación (17:00), Estudiantes y Racing volverán a verse las caras luego de la definición del torneo Clausura del año pasado, que el “Pincha” se llevó por penales. River y San Lorenzo chocarán a partir de las 19, mientras que Vélez y Gimnasia de La Plata (21:30) protagonizarán el último enfrentamiento de esta fase.

Cabe recordar que los partidos se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase inicial.

En caso de igualdad en los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15). Si persiste el empate, la serie se definirá por penales.

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Programa de Octavos de final

SABADO 9

16:30 Talleres vs Belgrano.

19:00 Boca Juniors vs Huracán.

21:30 Argentinos Juniors vs Lanús.

21:30 Independiente Rivadavia vs Unión.

DOMINGO 10

15:00 Rosario Central vs Independiente.

17:00 Estudiantes (LP) vs Racing Club.

19:00 River Plate vs San Lorenzo.

21:30 Vélez Sarsfield vs Gimnasia (LP).