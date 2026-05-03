El “Pincha” derrotó 2-0 a Platense y se apoderó del primer lugar de una de los grupos del torneo Apertura. Los goles los marcaron Alexis Castro y Lucas Alario.

Estudiantes le arrebató el 1º a Boca de la zona A

Estudiantes de La Plata venció este sábado de visitante 2-0 a Platense y con ese resultado se apoderó del primer puesto de la zona A del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que correspondió a la novena fecha, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez y los goles los marcaron Alexis Castro y Lucas Alario, ambos en el segundo tiempo.

El equipo de Alexander Medina volvió a demostrar por qué es uno de los más sólidos del Apertura 2026. En una parada exigente, lejos de UNO y ante un Platense que intentaba cerrar con dignidad una fase regular irregular, el “Pincha” se hizo fuerte en el estadio Ciudad de Vicente López, ganó y se quedó con el primer puesto de la zona A

La apertura del marcador llegó recién a los 25 minutos de la segunda mitad, cuando Alexis Castro definió muy cómodo dentro del área tras recibir una exquisita asistencia por parte del extremo colombiano Edwuin Cetré.

Luego de los ataques de los jugadores del “Calamar”, quienes buscaban llegar a la igualdad, el equipo de La Plata pudo liquidar el encuentro con el 2-0 definitivo a los 33 del complemento a través de Lucas Alario -ex River Plate-, que llegó a tomar la pelota en el área chica tras un desvío del defensor central Santiago Núñez.

Con este resultado, Estudiantes logró terminar la primera fase en la cima de la Zona A con 31 puntos, solo uno más que Boca.

Por esta razón es que el “Pincha”, que es el vigente campeón del fútbol argentino, disputará todos los partidos de los playoffs en condición de local a excepción de una eventual final, que se llevará a cabo el domingo 1 de junio en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Platense, por su parte, cerró una muy floja actuación en este torneo Apertura, donde solo sumó 16 puntos y terminó lejos de la pelea por la clasificación a los playoffs.